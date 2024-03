Alessandra Mastronardi, già finito il matrimonio con Gianpaolo Sannino: “Lui ha cambiato casa”

Sembra tirare una brutta aria in casa di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, ci sarebbero degli indizi importanti a riprova di ciò.

Alessandra Mastronardi e suo marito Gianpaolo Sannino sarebbero in crisi profonda, a nemmeno un anno dal loro matrimonio celebrato in pompa magna sull’isola di Capri. L’attrice napoletana e l’odontoiatra salernitano purtroppo avrebbero maturato delle divergenze che sarebbero quasi impossibile da appianare.

Le nozze tra Alessandra Mastronardi e colui che è comunque ancora suo marito avevano avuto luogo l’8 luglio del 2023 all’interno della chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri. E a dire il vero, di crisi si vociferava già da qualche mese. Almeno dalla fine dell’anno scorso, dopo nemmeno cinque mesi di unione, c’era chi ipotizzava dei problemi coniugali.

La 38enne attrice da tempo è molto concentrata sulla sua carriera, che l’ha vista partecipare ancora ad una produzione di rilievo internazionale.

Anche per questo Alessandra Mastronardi aveva smentito sin da subito ogni suo possibile coinvolgimento ne “I Cesaroni”, dopo che era stato ufficializzato il ritorno della serie tv di Canale 5 a distanza di dieci anni dall’ultima stagione trasmessa.

Alessandra Mastronardi, gli indizi che fanno pensare a grossi problemi col marito

Ad insistere sulla esistenza di problemi attuali che potrebbero fare si che il matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino finisca anzitempo è ora in particolare la rivista “Gente”. La quale parla di un compleanno festeggiato dall’attrice in compagnia della sorella e di diverse amiche.

Ma soprattutto, pare che Sannino e la Mastronardi non vivano più insieme sotto allo stesso tetto e che sarebbe stato lui a lasciare lei. Ed ancora, un ulteriore dettaglio citato da “Gente” a riprova di questa triste situazione sarebbe la mancanza, da parte di entrambi, delle rispettive fedi al dito.

Né lei né lui hanno ancora affrontato l’argomento, e non è detto che lo faranno. Il loro legame poi – e questo è un dettaglio non noto a tutti – è molto vecchio. Infatti la Mastronardi e Sannino si conoscono da molto tempo, con il loro primo incontro che risale al 2007 circa.

E lei si sarebbe innamorata di lui in quella circostanza, poi però le strade sentimentali di entrambi li avevano portati in direzioni diverse. Però qualche anno fa l’attrice e l’odontoiatra si erano rivisti e si sono prima fidanzati e poi sposati. Con lei che aveva parlato in termini sempre molto positivi di Sannino, definito “il primo uomo del quale io mi sia mai innamorata”.

In seguito lei si era legata sentimentalmente all’attore britannico Ross McCall, salvo poi lasciarsi con quest’ultimo. Ma adesso pare che le cose stiano andando purtroppo in maniera del tutto diversa. E se davvero crisi c’è, ci si augura che i due riescano a risolvere ogni problema per ricominciare tutto daccapo, in maniera più felice.

A proposito de “I Cesaroni”, Micol Olivieri aveva svelato qualche giorno fa i principeschi compensi che riguardavano gli attori della fiction Mediaset.