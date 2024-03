Kate Middleton, l’ultima notizia preoccupa tutti: “Sparita perché.. ” | Indiscrezione folle

Kate Middleton sarebbe sparita dalle scene non per problemi di salute ma per altre delicate questioni. Dagli Usa non la risparmiano

La questione di Kate Middleton, le sue condizioni di salute e l’assenza al pubblico diventa sempre più fitta, in Gran Bretagna ed in tutto il mondo. L’affaire della foto ritoccata non ha fatto altro che acuire la tensione che c’era già tra il popolo nei confronti dei principi del Galles che con quel grosso scivolone hanno creato una vera frattura.

Resta ancora da capire cosa accada a Kate, se stia davvero male e per questo non si mostra oppure se i motivi della sua assenza sono altri. Direttamente dagli Stati Uniti arriva per lei l’affondo più grande. L’indiscrezione, infatti, va da tutt’altra parte rispetto a quanto detto finora ed è davvero pesante.

Kate Middleton sparita per colpa SUA: indiscrezione da brividi

Oltreoceano non ci pensano proprio a riservare trattamenti di favore alla famiglia reale britannica ed il dibattito sulla questione dell’assenza di Kate dalle scene prende piede senza censure e senza che nessuno risparmi nessuno. Ecco allora che nel famoso programma “The Late Show” si è parlato dei motivi che spingono la principessa del Galles a non farsi vedere più in pubblico.

Secondo Stephen Colbert il vero motivo sarebbe la “crisi matrimoniale” di cui si parla da tempo ma solo come “contorno” della faccenda quando in realtà sarebbe il fulcro della questione. Tutto ha iniziato a traballare tra Kate e William per via dell’arrivo di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, la moglie di un caro amico del principe. Di lei si parla da tempo, fin dal 2019, ma pare che ora tra la marchesa e William ci sia proprio una relazione extraconiugale. Pettegolezzi antichi ma che oggi diventano sempre più forti ed ingombranti.

Attenzione ad altri dettagli

Quello che hanno fatto notare dagli Stati Uniti è che, per casualità, nel giorno della festa della mamma, sul Sun e sull’Independent alcuni articoli parlavano della marchesa con il cognome impossibile da pronunciare elogiandola come mamma di tre figli e ottima padrona di casa. Nello stesso giorno, l’uscita della foto ritoccata di Kate con i suoi bambini e senza l’anello al dito. Una coincidenza troppo strana, non trovate?