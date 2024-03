Kate Middleton e la foto ritoccata, parla l’esperto: “È gravissimo”

Kate Middleton e la foto ritoccata: due ipotesi sull’accaduto da parte dell’esperto che ritiene l’evento molto grave, un “autogoal terrificante”

Non si parla d’altro, ormai, in questi giorni che della foto ritoccata di Kate Middleton. Il primo e tanto atteso scatto ufficiale, rilasciato da Palazzo, dopo l’operazione e la convalescenza della Principessa, quello che doveva appianare tutti i dubbi sulle sue condizioni di salute, non ha fatto che peggiorare la situazione. Uno scivolone inaccettabile per la famiglia reale che in questo periodo sembra davvero non riuscire a gestire gli affari pubblici.

Cosa più grave, dopo il sospetto delle agenzie di stampa che hanno bloccato la foto, la diretta ammissione della Principessa sul ritocco effettuato, fatto che molto probabilmente non sarebbe mai accaduto se ci fosse stata la Regina Elisabetta. E allora cosa succede a Buckingham Palace? A dirlo è il noto esperto che ritiene quanto fatto a dir poco “gravissimo”.

Kate Middleton, due ipotesi sulla questione della foto: parla l’esperto

È esperto di affari reali, ex inviato Rai per anni a Londra, Antonio Caprarica non nasconde la sua idea su quello che sta avvenendo nelle ultime settimane a corte. Evidentemente la corona non riesce bene a gestire la delicata quanto difficile situazione, tra il Re Carlo che appare molto affaticato, per via delle cure a cui si sta sottoponendo, e la questione della salute di Kate.

Caprarica ha definito il fatto della foto ritoccata una vera “pecionata” come si dice a Roma e questo può significare solo due cose. Tra le due ipotesi una è di certo la più terribile. Se la foto, infatti, è stata appositamente modificata, vuole dire, spiega l’esperto, che la principessa del Galles, sta veramente molto male, così tanto da non potersi mostrare in pubblico rendendo necessario il ricorso al ritocco.

La seconda ipotesi, invece, decisamente più soft, ma in ogni caso non ammissibile, come lo stesso Caprarica ha spiegato in collegamento a “Pomeriggio Cinque”: “Kate ha modificato le foto, che poi è stata consegnata all’ufficio delle comunicazioni e ha trasformato la prova definitiva che Kate sta bene in un disastro comunicativo”.

Quali saranno le sorti dell’Inghilterra

Il noto esperto, dal canto suo, ha già dato il suo verdetto su cosa ne sarà del Paese. “È impossibile che a Palazzo possano fare una cosa del genere, è la fine dell’Inghilterra”, ha tuonato senza mezzi termini spiegando che il titolo del suo prossimo libro, “La Fine dell’Inghilterra” sia quanto di più appropriato si possa dire in questo momento. “Questa è una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo – ha detto all’Adnkronos – Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto”. Il caso nel mentre si infittisce ed i dubbi su Kate aumentano giorno dopo giorno.