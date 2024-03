Attrezzi fitness, li ho lavati così ed ho ottenuto un risultato incredibile

Oggi vi spiego come lavo i miei attrezzi, non perdo più di 30 minuti per far tornare tutto pulito, ma soprattutto igienizzato.

C’è qualcosa che si tende a sottovalutare spesso, ovvero la pulizia degli attrezzi fitness che abbiamo in casa. Si pensa erroneamente che questi non necessitano di corretti lavaggi, ma spiace deludervi non farlo è sbagliatissimo, dunque, da oggi è meglio rivedere le nostre abitudini.

Inoltre, trattandosi di oggetti che teniamo in mano può accadere che germi e batteri possano proliferare in qualsiasi zona. Gli attrezzi meritano la giusta pulizia, ma soprattutto questo deve avvenire almeno ogni due settimane, specie se li utilizziamo molto spesso.

Come pulisco gli attrezzi fitness che utilizzo in casa

Sono moltissimi quelli che con il tempo hanno creato un vera e propria palestra dentro casa, ovviamente c’è chi ha scelto di acquistare una cyclette o un tapis roulant, ma anche elastici, pesi e ovviamente l’immancabile tappetino. Non tutti, infatti, possono, per via degli impegni, recarsi in palestra o andare ad allenarsi all’aperto e, quindi hanno deciso di creare un piccolo spazio dedicato all’attività fisica.

Non tutti sanno che anche gli attrezzi utilizzati durante le fasi di allenamento necessitano della giusta cura. Lavarli e disinfettarli è necessario. Quest’ultimi non sono esenti da polvere e sporcizia che potrebbe in seguito creare qualche piccolo disagio, quindi meglio correre ai ripari. In che modo? Questo tipo di faccenda domestica non ci farà perdere moltissime ore, anzi in circa 15 minuti tutto sarà di nuovo pulito e in ordine, credetemi questo è il tempo che io perdo.

Corri ai ripari disinfettando così i tuoi attrezzi

A questo punto, un quesito ha ragione d’esistere: come posso lavare tutti i miei attrezzi? Possiamo ad esempio utilizzare delle salviettine disinfettanti, ma anche quelli spray e ultimare la pulizia con un panno in microfibra questo per quanto riguarda manubri e bilancieri.

Le bande, invece, possono essere lavate con candeggina e acqua, ma attenzione è utile risciacquare bene. Se, invece, quest’ultime sono in tessuto possiamo lavarle in lavatrice. Per pulire attrezzi come tapis roulant o cyclette possiamo utilizzare un panno e alcol. Insomma, si tratta di prodotti facilmente reperibili in casa e come abbiamo visto non si perde molto tempo, ma un ultimo consiglio se durante una sessione di allenamento sudiamo troppo allora è meglio procedere con la pulizia nell’immediato e in più è consigliato lasciare arieggiare la zona, dunque se è il caso lasciamo la finestra aperta per qualche minuto.