Macchia d’olio sui vestiti, l’ho eliminata così: è bastato un solo ingrediente

Macchia d’olio sui vestiti: per eliminarla serve un solo ingrediente. Metodo veloce, economico e green che mi ha svoltato la vita

Le macchie d’olio sui vestiti? Le più fastidiose e le più ostinate da eliminare, per me un vero terrore. Chi non si è mai sporcato di unto mentre è a tavola, in casa o al ristorante. Sappiamo bene che questo tipo di sporco va trattato subito ed in modo mirato altrimenti poi si annida tra le trame degli indumenti diventando così resistente tanto da far perdere la pazienza ed il bucato si trasforma in un vero incubo.

Quando si è al ristorante si chiede spesso uno smacchiatore ma non per forza lo si deve usare. Si può risolvere il problema in pochi secondi mettendo in azione un solo ingrediente. Prima non pensavo fosse possibile e invece poi l’ho sperimentato direttamente con le mie mani e vi assicuro che funziona davvero. In questo modo non sarà più necessario prelavare, strofinare ed innervosirsi. Tutto diventa semplice, vi spiego come.

Macchia d’olio sui vestiti addio usando questo ingrediente

Ti sei sporcato di olio e non sai come rimediare quanto prima? Che tu sia a casa o al ristorante per agire in modo immediato ed efficace c’è solo un metodo da sperimentare. Un trucco veloce e veramente infallibile che ho testato sui miei abiti e che ora non lascio più e che consiglio a tutti. Mettiamo da parte gli agenti chimici come gli smacchiatori che costano un sacco di soldi e sono anche nocivi per l’ambiente, e optiamo per una strada decisamente migliore e anche green.

Di cosa di tratta? Del sale grosso. Ti basta applicarlo sulla macchia di unto, ancora fresca e lasciarlo agire per un po’ di tempo, anche un’ora se possibile. Trascorso il tempo necessario si pulisce il tutto utilizzando acqua tiepida e sapone. Ti consiglio di provarlo perché per me ha rappresentato proprio una volta. Questo trattamento è ideale anche per i tessuti delicati e può essere effettuato anche quando si è al ristorante: invece di chiedere lo smacchiatore chiedi il sale grosso e non importa se gli altri ti guardano strano. Il tuo capo sarà salvo dagli aloni.

Altri metodi efficaci

Oltre al sale grosso, ci sono anche altre alternative green, economiche e super efficaci da utilizzare per eliminare le macchie di olio dai vestiti. Ricorda che la regola principale è agire subito. In modo analogo al sale si può usare la farina, l’amico di mais anche il borotalco. Basta solo cospargere sulla macchia la polvere scelta e lasciare agire per un po’ di minuti, poi eliminare i residui spazzolando con una spazzola se si ha a disposizione. Ti consiglio, inoltre, di mettere un pezzo di carta sotto al tessuto, in corrispondenza della macchia, per fare in modo che l’alone non si espanda.