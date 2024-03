Per un lavello brillante e senza aloni uso un semplice ingrediente naturale: i risultati mi mandano sempre in estasi

Ho scoperto come avere un lavello brillante e privo di calcare. Sono riuscita utilizzando due prodotti che conservo in casa.

Per anni ho pensato che per lavare il lavello fossero necessari solo prodotti chimici, ma ho scoperto da poco che posso benissimo farne a meno e ho deciso di sostituirli con prodotti che di solito conservo in casa. Se anche voi siete stufi di spendere grosse cifre, vi consiglio di seguire questi passaggi.

Il lavello, lo sappiamo bene, con il tempo tende a rovinarsi, complice il fatto che viene molto utilizzato, ma non è impossibile farlo tornare brillante come un tempo. Sarà necessario, per riuscire nell’ardua operazione, seguire dei semplici consigli e il risultato non tarderà ad arrivare, mettetevi subito all’opera come ho fatto io.

Pulisci seguendo questi consigli il lavello

Per fortuna, ho scoperto che per avere un lavello lucido posso utilizzare ingredienti che trovo facilmente anche in casa, così come per la pulizia degli armadi. Si sa, la cucina è la zona della casa che tende a sporcarsi molto di più per questa ragione, infatti, cerco sempre di correre subito ai ripari sistemandola in fretta e non lasciandola mai in disordine, ma quando arrivo al lavello so che dovrò perdere moltissimi minuti affinché quest’ultimo risulti pulito, ma soprattutto privo di macchie.

Per riuscire nell’ardua impresa, utilizzo due ingredienti: bicarbonato di sodio e aceto. In questo articolo, vi spiegherò tutti i passaggi. Io agisco seguendo questa strada: inizio a versare il bicarbonato di sodio su tutto il lavello prestando attenzione ai rubinetti (in queste zone aumento la dose), lascio agire per qualche minuto. Trascorso il tempo necessario, mi servo di un vecchio spazzolino da denti e inizio a strofinare le parti incrostate e noto se ci sono tracce di calcare da eliminare.

Non dimentico neanche di pulire il tappo del lavandino. Terminato questo passaggio, utilizzo acqua tiepida e un panno morbido per risciacquare, ma attenzione manca ancora un altro ingrediente per rendere la superficie ancora più brillante.

Lavello per averlo lucido utilizzo questo ingrediente

Dopo aver sciacquato la superficie agisco in questo modo, verso dell’aceto bianco sul lavello, attendo qualche minuto e procedo risciacquando tutto. Così facendo tutto tornerà ad essere non solo pulito, ma anche brillante. Questo metodo ci farà spendere una cifra irrisoria e i risultati saranno sorprendenti. Inoltre, non occorre neanche perdere tanto tempo.