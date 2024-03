Federica Pellegrini, gli scatti commuovono i fan: è la prima volta per lei

Federica Pellegrini ha commosso i fan, condividendo un momento super emozionate: è la prima volta per lei. Scopriamo l’esperienza vissuta dalla Divina in dolce compagnia.

È un momento ricco di emozioni per Federica Pellegrini. La campionessa sta vivendo i primi mesi da mamma, sperimentando una gioia immensa, anche se non manca la fatica e il peso delle responsabilità dettate dall’essere genitore.

La Pellegrini ha dato alla luce la piccola Matilde, al fianco del marito Matteo Giunta, lo scorso 3 gennaio. I due stanno insieme da anni: un tempo lui era il suo allenatore e tra le piscine è sbocciato il loro amore, ufficializzato nel 2021. La coppia ha detto poi il fatidico sì nella romantica cornice di Venezia nel 2022, con una cerimonia splendida organizzata con il supporto del famoso wedding planner Enzo Muccio. Dopo un po’ è arrivata la notizia della dolce attesa, portando Federica e Matteo a diventare genitori nel 2024, donando loro il regalo più bello con cui iniziare il nuovo anno. Da quando è diventata mamma, la Pellegrini sta raccontando questa avventura sui social.

Federica Pellegrini, la prima volta per lei: gli attimi da batticuore riscaldano i fan

In queste settimane, la Divina sta mostrando ai fan i primi attimi di vita della sua piccola Matilde. Di recente, l’ex nuotatrice ha postato un contenuto emozionante su Instagram, in cui ha ripreso la sua prima passeggiata in riva al mare con la carrozzina: la campionessa ha fatto vedere alla figlia l’acqua del mare per la primissima volta.

La piccola ha solo due mesi e la mamma è stata felicissima di mostrarle questa location, che le fa battere il cuore, visto quanto l’acqua sia il suo elemento, al quale ha dedicato tutta la sua vita. Per questo momento unico, Federica ha portato la piccola al Lido di Jesolo insieme ai genitori Cinzia e Roberto e i suoi adorati cani (scopri qui un retroscena sul post partum di una nota influencer e conduttrice).

Federica Pellegrini, emozionatissima per il momento indimenticabile

“Lo senti il mare?!”, le parole condivise nella didascalia in accompagnamento alle foto della Pellegrini in riva al mare con la piccola Matilde, postate in carosello apparso sul suo feed Instagram, che ha fatto subito un boom di commenti e like (scopri qui un focus sulla 35enne).

Per l’emozionante occasione, Federica ha sfoggiato un look super sportivo, ma comunque fashion: la Divina ha indossato un paio di sneakers, dei jeans a zampa di elefante e un piumino maxi. Tocco finale, un paio di occhiali da sole da diva, apparendo così una mamma stilosissima.