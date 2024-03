“Grande Fratello”, l’annuncio che tutti attendevano: c’è finalmente la data

“Grande Fratello”: ormai è ufficiale, è tutto scritto e c’è la data. Le news da non perdere per gli appassionati del reality show

L’edizione in corso del “Grande Fratello” sembra davvero interminabile. Se è vero che negli ultimi anni i telespettatori sono stati abituati ad un reality sempre più lungo, rispetto agli iniziali e canonici 90 giorni, c’è da dire che quella del 2023-24 è veramente lunga. Ben sei mesi per gli inquilini della casa più spiata d’Italia e ancora non è detta l’ultima parola.

Ma quanto durerà ancora? Si conoscono ormai i due finalisti per cui il reality show rinnovato nel segno del rigore per volere di Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe giungere quanto prima al traguardo. L’annuncio attesissimo è arrivato e c’è finalmente una data.

“Grande Fratello”: ormai ci siamo, la data

C’è finalmente la data ufficiale della finale del “Grande Fratello”. La conclusione è fissata per il mese di aprile. Gli inquilini della casa di Cinecittà, dunque, trascorreranno anche la Pasqua, lontani dai loro cari, come hanno già fatto per il Natale. Prima Cesara Bonamici, giornalista del tg5 e unica opinionista del reality nel corso di “Pomeriggio Cinque” di Myrta Merlino, e poi Alfonso Signorini, direttamente in puntata, hanno annunciato il giorno in cui si segnerà la parla stop: il 4 aprile.

Si tratta, dunque, delle ultime puntate del programma Mediaset che tra meno di un mese chiuderà i battenti lasciando spazio a “L’Isola dei Famosi” condotta quest’’anno, per la prima volta, da Vladimir Luxuria. Dopo Beatrice Luzzi, prima finalista ufficiale, si aggiunge tra i nomi che si contenderanno la finale, anche Rosy Chin. Il suo nome è stato annunciato nel corso della puntata dell’11 marzo.

Il futuro del reality

Cosa ne sarà del “Grande Fratello” nella prossima stagione dei palinsesti Mediaset? Contrariamente a quanto riportato da alcuni rumors che sostenevano un probabile stop del reality per via degli ascolti troppo bassi ed una eventuale sostituzione con “La Talpa”, le anticipazioni rilasciate sul finire di febbraio, parlano, invece, della conferma del programma anche per il prossimo anno. Il “GF” ritornerà ancora su Canale 5 in autunno, sotto la guida di Alfonso Signorini, ma con una novità. Ci dovrebbe, essere, infatti un cambio storico. Si tratta della location. Dopo oltre 20 anni, da Cinecittà, studio e casa dovrebbero trasferirsi ai Lumina Studios che si trovano nel Parco di Veio, nella zona Nord di Roma.