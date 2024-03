“Mare Fuori”, dove si trova l’IPM della serie tv? Location da sogno

“Mare Fuori”, l’IPM della serie tv dove si trova? È un luogo reale molto suggestivo che si trova a Napoli. Tutti i dettagli

“Mare Fuori” non ha ormai più bisogno di presentazioni. La serie tv incentrata sul carcere minorile di Napoli che oltre alle storie dei singoli protagonisti cerca di mostrare ai giovani che esiste sempre una seconda possibilità, se lo si vuole, è diventato ormai campione di ascolti, ovunque: su Rai 2, canale sul quale da sempre va in onda, su RaiPlay e su Netflix.

Un fenomeno che è esploso a piccoli passi, anche grazie all’approdo sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo e che oggi è un vero e proprio cult. Dopo il rilascio degli episodi della quarta stagione nel mese di febbraio, si guarda già oltre verso la quinta serie e a quello che ne sarà dei personaggi. Ma i fan, sanno dove si trova l’IPM che vediamo nella fiction? Vi sveliamo alcuni dettagli.

“Mare Fuori” e l’IPM della serie: dove si trova

La serie “Mare Fuori” è ispirata a quello che accade nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli che nella realtà si trova sull’isola di Nisida. È stata Cristiana Farina, dopo una sua personale esperienza di volontariato proprio lì, ad ispirarsi a quella realtà per scrivere la sceneggiatura di “Mare Fuori”. La fiction però non è girata a Nisida. Sarebbe stato logisticamente scomodo per la troupe e tutto il cast muoversi tra la terra ferma e l’isola.

E allora dove si trova il luogo che tutti noi abbiamo imparato ad amare ed identificare come l’IPM? È un posto che si trova a Napoli, sul mare, ma che nulla ha a che fare con un Istituto penitenziale. Si tratta, infatti, della sede della Marina Militare di Napoli, a Molo San Vincenzo. Un posto che è stato quasi rivalutato e reso noto proprio da “Mare Fuori” e che ha permesso di girare tutti gli episodi con maggiore comodità e praticabilità. Ecco allora che per chi va a Napoli e vuole vedere l’IPM della fiction, deve recarsi sul Molo San Vincenzo e riconoscerà certamente la lunga e imponente costruzione rossa che si affaccia sul mare che più e più volte si vede nelle immagini.

Le difficoltà sul set

Da quando “Mare Fuori” è diventato un fenomeno mediatico, le riprese al Molo San Vincenzo sono diventate sempre più complicate. Nel corso dei ciak, infatti, i fan si affollano davanti ai cancelli della Marina Militare e restano lì per ore intere in attesa di poter vedere, anche solo per pochi istanti, i loro beniamini. Un particolare non di poco conto che ha più volte intralciato il lavoro del regista, degli attori e di tutta la macchina produttiva.

Lo ha raccontato anche il regista Ivan Silvestrini spiegando che nel corso della realizzazione della quarta serie le riprese sono state interrotte per le urla dei fan. “Oggi stavano girando una scena delicata con Domenico Cuomo (alias Cardiotrap, ndr) e le vostre grida ci hanno costretto a interrompere il ciak” ha raccontato nella speranza di far capire che l’affetto e la stima vanno sempre dimostrati nei modi giusti.