Anita, dure rivelazioni sull’ex: “Non provavo niente, solo pena”, le parole spiazzano

Al Grande Fratello Anita Olivieri si lascia sfuggire forti rivelazioni sull’ex fidanzato, le sue parole lasciano tutti a bocca aperta.

Per mesi nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha detto di avere fuori una situazione molto delicata dal punto di vista sentimentale, non si definitiva single ma nemmeno fidanzata. Quando però l’ex fidanzato è approdato al Grande Fratello per farle una sorpresa in occasione di San Valentino i due si sono lasciati andare a coccole e tenerezze, non sono mancati nemmeno baci passionali.

Anita Olivieri ed Edoardo Sanson parlando della loro complicata relazione hanno fatto sapere di essere stati fidanzati per ben dieci anni. Dopo qualche tira e molla si erano poi detti addio, senza mai chiudere in modo definitivo. Poco prima della partecipazione di lei al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 stavano cercando di capire se concedere un’altra possibilità al loro amore e avevano deciso che ne avrebbero riparlato quando lei sarebbe uscita dalla casa.

Anita non prova più nulla per Edoardo, cosa ha detto nella casa del GF

Quando si sono rivisti entrambi si sono molto emozionati ed è sembrato chiaro a tutti che la loro storia d’amore in realtà non fosse affatto finita. I due si sono più volte baciati e avevano rivelato che si sarebbero rivisti dopo il Grande Fratello, a molti la loro è sembrata una chiara riconciliazione ma l’ingresso di Alessio Falsone ha mandato la gieffina in confusione. Sin dall’inizio lei ha manifestato interesse nei suoi confronti e ci ha tenuto a precisare che non si sente ‘fidanzata’, alla fine lei e il gieffino si sono lasciati travolgere dalla passione nella casa più spiata d’Italia.

Varie segnalazioni trapelate sul web fanno sapere che per Edoardo Sanson questo non è un momento affatto semplice, il comportamento di Anita Olivieri l’ha molto deluso. Lei nella casa continua la sua frequentazione con Alessio Falsone, nelle scorse ore durante una loro chiacchierata si è anche lasciata sfuggire forti rivelazioni sull’ex fidanzato. Probabilmente pensava di non essere ripresa in quel momento e ha chiaramente detto che non prova più nulla da tempo per l’ex.

Pesanti rivelazioni di Anita nella casa, stava con l’ex fidanzato solo per pena

Mentre era nel letto con Alessio la gieffina ha ribadito che la sua relazione con Edoardo Sanson era molto complicata e ha ammesso di essersi sentita sollevata quando tra loro è finita. A detta sua non era contenta quando lui si è presentato due anni dopo, non provava più nulla, lei da tempo voleva chiudere ma non riusciva ad uscirne. A Falsone ha poi raccontato che l’ex fidanzato ogni volta che lei provava a prendere le distanze si presentava piangendo sotto casa sua e minacciava di uccidersi, lei nonostante tutto lo faceva entrare per calmarlo.

Anita Oliveri all’ex fidanzato cercava di far capire che chiudere la loro relazione era meglio per entrambi, ha poi aggiunto: “Gli dicevo: tu fai queste scenate e io mi rimetto con te ma sai che sto con te per pena e non perché ci voglio stare, che senso ha?” La gieffina ha poi rivelato di essersi sentita sempre sola quando stava con Edoardo, la sua famiglia e i suoi amici sapeva cosa aveva passato a causa sua ed è per questo che non volevano che tornasse insieme a lui.

Le parole di Anita stanno indignando moltissimi telespettatori, sono infatti in tanti a pensare che stia provando solamente a giustificare il suo comportamento perché è consapevole di aver deluso l’ex fidanzato iniziando un flirt con Alessio.