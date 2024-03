Stroncato da un malore in casa della madre: muore un imprenditore di 55 anni

Un imprenditore di 55 anni è morto nel pomeriggio di martedì mentre riposava sul divano della casa della madre a Cittadella, in provincia di Padova.

Era andato a pranzare dalla mamma, ma è stato colto da un malore improvviso mentre si riposava sul divano. Se n’è andato così un imprenditore di 55 anni nel pomeriggio di martedì a Cittadella, centro della provincia di Padova.

A chiamare i soccorsi è stata proprio la madre 81enne dell’imprenditore che era andata a svegliarlo. Vedendo che il figlio non dava segni di vita, ha subito contattato il numero unico per le emergenze e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Tutto inutile, dopo vari tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dichiarato il decesso del 55enne. A stroncarlo un infarto nel sonno.

Cittadella, colto da malore mentre riposa: Fabio muore in casa della madre

Lutto a Cittadella, comune del padovano, dopo la morte improvvisa di Fabio Scalco, imprenditore di 55 anni e contitolare di una cooperativa operante nel settore dei dispositivi Pos e lettori di carte di credito.

Fabio, secondo quanto scrivono i colleghi de Il Messaggero, martedì si era recato in casa della madre 81enne per pranzare con lei e trascorrere un po’ di tempo insieme. Terminato il pranzo, il 55enne si è disteso sul divano per riposare, ma è stato colto da un malore nel sonno che non gli ha lasciato scampo. Ad accorgersi della tragedia l’anziana madre che era andato a svegliarlo, ma vedendo che il figlio non dava segni di vita, ha dato l’allarme.

Presso l’abitazione, in via Alfieri, è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato a rianimare disperatamente l’imprenditore: tentativi proseguiti per oltre un’ora, ma alla fine non è stato possibile far altro che dichiararne la morte, provocata molto probabilmente da un infarto.

Domani i funerali

Il 55enne, che non soffriva di alcuna patologia, era molto conosciuto in città anche per la cooperativa di cui era contitolare. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia di Fabio che lascia la moglie Laura ed il figlio Riccardo. Tanti già i messaggi di cordoglio apparsi sui social network in queste ore.

L’ultimo saluto nel pomeriggio di domani, venerdì 15 marzo, quando verranno celebrati i funerali presso il Duomo della cittadina. Oggi, invece, una preghiera di suffragio alle 19:30 sempre presso il Duomo.