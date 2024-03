Irene Forti, tutto sulla bellissima fidanzata di Alessandro Borghi: fa un lavoro particolarissimo

Irene Forti, chi è la fidanzata di Alessandro Borghi, interprete di Rocco Siffredi in “Supersex”. Cosa sappiamo su di lei

Alessandro Borghi nelle ultime settimane è al centro dell’attenzione mediatica per il suo ruolo in “Supersex” la serie Netflix rilasciata lo scorso 6 marzo liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. L’attore romano, tra i più apprezzati del momento, interpreta proprio il re indiscusso del porno, dimostrando di nuovo a tutti, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere così camaleontico tanto da cambiare sembianze e dare davvero l’impressione di vedere sullo schermo il vero Siffredi.

Su di lui, che per quanto riguarda la sua vita privata è molto riservato, è tornato vivo l’interesse nello scoprire qualche dettaglio in più. In pochi sanno, forse, che Alessandro Borghi è molto innamorato della sua compagna, Irene Forti che qualche mese fa lo ha reso anche padre del piccolo Heima. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore di uno degli attori più amati del momento?

Irene Forti: chi è e cosa fa

Irene Forti è legata ormai da tempo ad Alessandro Borghi. I due sono usciti allo scoperto per la prima volta in pubblico nel 2021, ma stavano insieme già da due anni. Nel maggio del 2023 hanno allargato la famiglia e sono diventati genitori del loro primogenito, Heima.

Un nome non certo scelto a caso. I due, infatti, come Borghi ha raccontato in una intervista, hanno scoperto di essere appassionati di montagna insieme e nel corso di un viaggio in Islanda hanno appreso che lì si usa la parola “heima” per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo. Un modo di dire inteso, che a loro è piaciuto così tanto che hanno deciso di chiamare così il loro piccolo.

La bella fidanzata dell’attore romano ha 34 anni, è una ex modella, manager e psicologa. È lei, come ha raccontato lo stesso Borghi, che gli ha permesso di “scoprire” che i suoi tic non erano semplici movimenti o vocalizzazioni improvvisi. Erano i segni della sindrome di Tourette di cui l’attore soffre e di cui parla senza nessuna vergogna.

Irene Forti ha lavorato come manager nel settore delle risorse umane e oggi è la fondatrice della società HomeMeansCasa che si occupa di coaching psicologico ma non solo. Si dedica anche a sviluppo di idee, contenuti e progetti artistici, di intrattenimento per film, serie tv, produzioni teatrali.

Il rapporto tra Irene e Alessandro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghi (@alessandro.borghi)

Irene Forti e Alessandro Borghi convivono dal 2020 nello storico quartiere della Garbatella a Roma. Gli scatti social insieme sono rarissimi. Lei non parla mai della loro storia d’amore, lui ogni tanto si lascia andare a qualche confessione. In occasione della promozione del film “Le otto montagne” di cui l’attore è stato protagonista, ha definito la sua fidanzata “la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana”. Una cosa questa, che faceva sentire Alessandro un po’ ignorante e per questo ha deciso subito di mettersi in pari. Il primo libro che la fidanzata le ha consigliato? “Le otto montagne”.