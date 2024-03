Cuscini ingialliti, ho provato a pulirli in questo modo e ho risolto il problema

Le federe dei cuscini con il sudore si sono ingiallite? Nessun problema ho provato dei metodi e sono tornate come nuove: i prodotti che ho utilizzato.

Le federe dei cuscini hanno perso con il tempo il loro colore originale? Non preoccuparti è possibile farle tornare come nuove, scopriamo in che modo. Non è raro che con il passare del tempo, i cuscini perdano il loro bianco e questo li farà apparire ingialliti e pieni di aloni, a giocare un ruolo fondamentale potrebbe essere proprio il sudore.

Inoltre, anche un ricambio poco frequente potrebbe influire. La soluzione non è assolutamente comprarne di nuovi perché è possibile correre ai ripari, scopriamo in che modo. Dopo tempo, se si seguono dei piccoli consigli, si possono ottenere dei grandi risultati.

Come far tornare come nuovi le federe dei cuscini

Il sudore potrebbe macchiare le nostre federe dei cuscini, nulla da temere perché è possibile intervenire e per farlo dobbiamo procurare solo del succo di limone e acqua calda. Quello che io ho fatto è stato preparare una miscela servendomi di sei limoni e acqua calda, il risultato? Sorprendente.

Prima di procedere con il lavaggio in lavatrice, ho lasciato all’interno di una bacinella le federe per circa otto ore, trascorso il tempo necessario le ho collocate in lavatrice. Quando è terminato il lavaggio non potevo credere ai miei occhi, finalmente gli aloni erano spariti e il bianco splendente era tornato.

Non finisce qui perché è possibile anche scegliere un’altra strada che ho percorso in precedenza. In questo caso, mi sono servita del bicarbonato e dell’aceto, come ho fatto per pulire anche il wc, ed ho creato una miscela mescolando 2 bicchieri di aceto e 90 grammi di bicarbonato con dell’acqua calda. Creata la miscela, ho messo in ammollo le federe per circa 4 ore e poi le ho collocate direttamente in lavatrice, neanche questo metodo mi ha delusa perché gli aloni di sudore erano praticamente spariti.

L’altro metodo per sbiancare le federe dei cuscini

I trucchetti non sono mica finiti. Per eliminare, infatti, il giallo dai cuscini è possibile unire altri due ingredienti, stiamo parlando dell’olio essenziale e del bicarbonato di sodio. In questo caso, dobbiamo procurare 100 grammi di bicarbonato e un cucchiaio di olio essenziale di maleuca. Quando la soluzione sarà pronta, è necessario collocare il tutto direttamente sul cuscino e lasciamo agire per circa 60 minuti, trascorso il tempo, bisognerà strofinare, servendosi di un panno, direttamente sui punti da trattare e, infine, si può procedere lavando in lavatrice le nostre federe. Questi metodi sono infallibili, dunque, il mio consiglio è di scegliere quale vi piace di più, i risultati non tarderanno ad arrivare.