Scooter contro furgone ad un incrocio: perde la vita un carabiniere

Un carabiniere di 49 anni è rimasto vittima di un incidente stradale: la tragedia nel pomeriggio di ieri sulla statale 35 a Borgarello, in provincia di Pavia.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la statale 35 dei Giovi a Borgarello, centro della provincia di Pavia. Un carabiniere di 49 anni, fuori dal servizio, ha perso la vita dopo che il suo scooter è entrato in collisione con un furgone all’altezza di un incrocio.

Dopo il violento impatto, il centauro è finito sull’asfalto. Immediatamente soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto, il 49enne è stato trasportato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo il ricovero. Oltre ai medici, sono intervenute le forze dell’ordine che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro.

Borgarello, incidente lungo la statale 35: morto un carabiniere di 49 anni

Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, un uomo ha perso la vita in uno scontro avvenuto sulla statale 35 dei Giovi a Borgarello, in provincia di Pavia. La vittima è Andrea Dall’Armi, luogotenente dei carabinieri di 49 anni che viveva a Giussago.

Il militare, fuori dal servizio, viaggiava a bordo del suo scooter lungo la statale. Giunto all’incrocio verso Samperone, per cause ancora da stabilire con precisione, come scrive la redazione de Il Giorno, il mezzo a due ruote si è scontrato con un furgone che procedeva nel senso opposto di marcia ed era impegnato in una manovra di svolta a sinistra. L’impatto ha fatto sbalzare dalla sella il 49enne, finito sull’asfalto, mentre lo scooter si è incastrato sotto il furgone. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure allo scooterista, poi trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è giunto in condizioni critiche. Qualche ora più tardi, in serata, i medici hanno dichiarato il decesso di Dall’Armi, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate.

Ad occuparsi dei rilievi di legge e delle indagini sul sinistro gli agenti della Polizia Stradale che hanno raggiunto il luogo dello scontro.

La notizia della morte ha sconvolto i colleghi del carabiniere, che prestava servizio a Pavia, e la comunità di Giussago, dove viveva. Andrea lascia la moglie e una figlia.

Due incidenti in poche ore

Sempre nel pomeriggio di ieri, in provincia di Torino, un uomo di 52 anni è morto dopo essersi scontrato in sella alla sua moto con un furgone nel tratto compreso fra la frazione di Pessione di Chieri ed il comune di Riva presso Chieri. Inutile l’intervento dell’equipe medica del 118 a cui non è rimasto altro che appurare il decesso del centauro.