Tragico incidente in moto sulla provinciale: morto un centauro

Pessione di Chieri, scontro fra moto e furgone sulla provinciale 120: morto un 52enne

Incidente mortale ieri pomeriggio, martedì 2 aprile, in provincia di Torino. Il sinistro si è verificato sulla provinciale 120 nel tratto compreso fra la frazione di Pessione di Chieri ed il comune di Riva presso Chieri. A perdere la vita Francesco Casillo, 52enne residente a Pino Torinese.

Casillo, secondo le prime ricostruzioni, come appreso dalla redazione di Torino Today, stava percorrendo la provinciale in sella alla sua moto Yamaha che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone, nei pressi di uno stabilimento. Un impatto che ha fatto terminare al suolo il centauro.

In pochi minuti, sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118. L’equipe medica ha subito avviato le manovre di rianimazione, ma dopo svariati tentativi, si è dovuta arrendere all’evidenza dichiarando la morte del 52enne. Fatali le lesioni riportate nello schianto.

Sulla provinciale 120 sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che hanno condotto i rilievi di legge ed a cui ora spetterà ricostruire la dinamica dell’impatto.

Ancora tragedie sulle strade

