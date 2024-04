Circolano i buoni regalo Shein da 300 euro: la verità che devi conoscere

Buoni regalo Shein da 300 euro: cosa è necessario sapere per evitare di avere delle brutte sorprese. Tutti i dettagli

Shein è uno degli e-commerce low cost dedicato all’abbigliamento, ma non solo, più famoso degli ultimi tempi. Il sito cinese nato nel 2008 dall’idea dell’imprenditore cinese Chris Xu in pochi anni ha avuto un grande exploit valicando i confini nazionali e diventando uno dei maggiori player mondiali del fast fashion.

Costi accessibili a tutti, soprattutto con gli sconti, grande scelta e oggi spedizioni anche più veloci, con volti dei social che ne sponsorizzano gli acquisti e resi gratuiti. Negli ultimi tempi si sono aggiunti anche dei buoni regali Shein che hanno invogliato ancora di più a fare acquisti, ma c’è una cosa che è necessario conoscere per non correre rischi.

Buoni regalo Shein: cosa sta succedendo

Buoni sconti da 300 euro di Shein solo per rubare i dati sensibili. È stata messa in atto, infatti, una vera e propria truffa per ingannare i tanti clienti dell’e-commerce cinese ed impossessarsi dei loro dati di prepagate e carte di credito.

I malintenzionati hanno sfruttato la popolarità di Shein per mettere in atto una vera e propria truffa promettendo di dare dei buoni per gli acquisti sul sito dal valore di 200, 300 e anche 500 euro. Somme di una certa entità che sull’e-commerce permetterebbero di fare razzie, peccato che nulla c’è di vero se non che molti utenti si sono trovato intrappolati in un raggiro eseguito a regola d’arte.

I truffatori hanno inviato, infatti, un sacco di e-mail, messaggi tramite Whatsapp e campagne sui social con la promessa del “concorso estivo esclusivo” imitando alla perfezione lo stile comunicativo di Shein e proponendo un sondaggio o un gioco a premi, per i vincitori tanti buoni sconto. Dopo aver vinto il ticket, la procedura rimandava ad un sito sul quale era necessario inserire i dati delle carte per riscuotere il premio. Una vincita che non arriverà mai in quanto non esiste ma nel mentre i truffatori hanno raccolto un prezioso bottino con tutti i dati sensibili da riutilizzare per fare acquisti non autorizzati.

Cosa ha fatto sapere Shein

Shein Italia in seguito alle tante segnalazioni arrivate, ha deciso di intervenire sulla questione attraverso i propri social e spiegando che non esiste nessun concorso che permette di vincere i buoni sconti promessi elencando una serie di consigli che consentono di difendersi da questo tipo di truffe.

Tutte le comunicazioni, ha ricordato il colosso del fast fashion, arrivano dagli indirizzi verificati che terminano con @shein.com o @sheingroup.com e che Shein propone dei concorsi a premi ma solo tramite i canali ufficiali e garantendo la sicurezza delle informazioni.