Gennaio, tempo di Saldi Invernali: quando iniziano? Offerte da non perdere

Gennaio è il periodo dei saldi invernali: quando iniziano e quanto durano? Yeslife.it vi svela le migliori offerte sul mercato.

Gennaio, tempo di sconti

Come ogni gennaio, i saldi sono alle porte. Si avvicina dunque il periodo in cui tutti i beni (ad esclusione di quelli di prima necessità come il cibo) raggiungono il loro massimo sconto. Questo periodo si differenzia da quello del Black Friday sia perché è tendenzialmente più lungo (circa un mese), sia per il suo essere progressivo. I primi sconti si aggirano infatti tra il 20/30% fino a raggiungere il 50/70% nel periodo finale.

Ma quando iniziano i saldi? Vediamo tutte le date e le migliori offerte della stagione invernale.

Saldi invernali: le migliori offerte

Le date dei saldi variano da regione a regione. Partendo dunque dal 2 gennaio per la Sicilia e dal 3 gennaio per la Valle D’Aosta, i saldi si estenderanno fino alla fine di febbraio e – per alcune regioni – fino ad inizio marzo. Le ultime regioni ad iniziare i saldi saranno le Marche, la Campania e la Calabria il 5 gennaio, primo giorno feriale prima dell’Epifania.

La maggior parte delle regioni hanno messo un tetto massimo di 30 giorni per l’applicazione degli sconti, mentre altre hanno optato per una scadenza di 60. A chiudere la stagione dei saldi sarà il Friuli Venezia-Giulia, i cui negozi potranno scontare i propri prodotti fino al 31 gennaio.

Secondo le regole dettate dalla consueta delibera di novembre, i commercianti avranno l’obbligo di esibire il prezzo originale accanto a quello scontato. La possibilità di cambio è invece lasciata alla scelta arbitraria del negoziante, che potrà decidere se facilitare o no l’acquisto tramite la scelta di questa misura.

Quasi tutti i negozi fisici adotteranno la formula dei saldi, mentre non è certo se gli sconti verranno applicati anche da piattaforme online internazionali come Amazon e Shein, che seguono tendenzialmente le proprie regole. Per quanto riguarda le regioni, è possibile consultare i regolamenti sui siti dedicati. Come ogni anno, le vendite promozionali sono state sospese 15 giorni prima della stagione degli sconti e saranno sospese in seguito per un tempo variabile da regione a regione.