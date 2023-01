Quale correlazione tra Papa Ratzinger ed Emanuela Orlandi? Dopo la morte del pontefice ecco la confessione del fratello Pietro.

Il caso di Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, è scomparsa all’età di 15 anni il 22 giugno del 1983, la ragazza sparì dalla circolazione improvvisamente mentre stava rientrando presso la sua abitazione dopo una lezione di musica. Il suo caso è uno di quelli che ancora oggi non hanno avuto riscontro rimanendo quindi irrisolti dopo 40 anni. La maggior parte dei sospetti riguardavano l’ambiente vaticano ma nessuna pista, nessuna prova ha portato verso la verità, anzi, ogni volta un depistaggio e l’intrecciarsi con altri avvenimenti come la sparizione nello stesso anno ma in mesi differenti di Mirella Gregori. Le due ragazze, coetanee, furono rapite pressappoco con le stesse modalità e le loro storie si sono inspiegabilmente intrecciate senza riscontri positivi sull’intera faccenda.

Cos’ha confessato Pietro Orlandi?

Il 31 dicembre 2022, alle 9.34 è venuto a mancare il papa Emerico Benedetto XVI, conosciuto anche come Papa Ratzinger, il quale, aveva manifestato diversi problemi di salute prima delle festività natalizie, a livello respiratorio. Dopo la dipartita di quest’ultimo, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha voluto confessare una verità quasi schioccante.

“Ratzinger ha cercato in qualche modo di mettere un punto su questa storia”, ha confessato Pietro in un’intervista realizzata e pubblicata da Today.it verso la fine di ottobre 2022.

Purtroppo Pietro, dopo 40 anni, non sa chi abbia rapito sua sorella, per quale motivo, ma soprattutto che fine abbia fatto. Diversi anni fa venne ipotizzato che Emanuela potesse essere stata ammazzata e seppellita nella Città del Vaticano, dove abitava con i genitori essendo il padre uno dei custodi. Diverse indagini non portarono a nulla ed Emanuela, nemmeno in quell’occasione, venne trovata.

Il prossimo 14 gennaio, in largo Giovanni XXIII a Roma alle 16.30, è stato organizzato un ritrovo per ricordare Emanuela Orlandi. La locandina dell’evento ha come appendice “li ha resi complici”, con le foto di tre papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Pietro sta portando avanti la battaglia di sua sorella Emanuela, si fermerà solo quando sarà riuscito a darle giustizia.