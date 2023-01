Marta Flavi si è sbottonata sul programma Ballando con le Stelle, quel che è emerso è alquanto vergognoso. Chi l’avrebbe mai detto!

Ballando con le Stelle, il programma perde colpi

Mai come nelle ultime edizioni il programma Ballando con le Stelle è sotto l’occhio dei riflettori per gli avvenimenti clamorosi e scandalosi che si sono avuti durante le puntate. L’ultima edizione si è conclusa qualche settimana fa, poco prima delle festività natalizie, e dopo diversi giorni si continua a tenere banco con alcuni avvenimenti che hanno suscitato un certo sconvolgimento, specie per chi segue lo show di Rai 1, da diversi anni. Cosa dirà Milly Carlucci dell’ultimo disdicevole retroscena? Ma soprattutto, cos’è accaduto?

Marta Flavi contro il suo compagno di ballo

Questa volta a parlare è Marta Flavi che ha partecipato all’ultima edizione. La notizia che ha dato in televisione ha sconvolto letteralmente il pubblico a casa. L’ex moglie di Maurizio Costanzo, attuale marito di Maria De Filippi, è riuscita ad entrare nel cast di Ballando e a coronare il suo sogno, per lei è stato un traguardo, difatti era molto entusiasta della sua partecipazione.

Qualcosa però è andato storto e le ha fatto rivalutare il programma in un modo davvero negativo, ma cos’è accaduto? L’episodio incriminato riguarda il suo compagno, ovvero il maestro di ballo che l’ha accompagnata nel corso delle varie puntate.

La conduttrice ha riferito di aver vissuto forti emozioni durante la gara e non si sentiva così viva da parecchio tempo. Dal collega Simone Arena, ha parlato di Simone, ed ha usato delle parole molto forti, a tratti accusatorie.

Flavia non ha mai fatto mistero del fatto che con Simone ha subito avuto dei problemini caratteriali, la conduttrice afferma: “Con lui non avevo potuto esprimermi…”, così da far intendere che il maestro avesse un atteggiamento dispotico.

Non contenta Flavia aggiunge: “Simone è probabilmente un bravo ballerino, ma insegnare è un’altra cosa…” , un’altra frecciatina che non è di certo passata inosservata ed infine la bomba che ha sconvolto tutti in studio ma anche a casa: “Non faccio nomi…Non voglio querele…La persona di cui parlo mi metteva addosso un’insicurezza totale…Ma il problema non è certo suo, quanto mio…Purtroppo sono molto fragile su un commento negativo…”.

Cos’altro c’è sotto? Al momento non si sa, quel che è certo è che spesso i concorrenti si lamentano dei ballerini, forse è giunto il momento per Milly di guardarsi intorno?