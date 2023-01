Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina schiantandosi in moto contro un muro di una rotatoria di Nuoro. Inutile la corsa disperata in ospedale.

Di Marco Spartà

06 gennaio 2023

Moto contro un muretto: morto un ragazzo di 21 anni

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. A perdere la vita un ragazzo di soli 21 anni, rimasto vittima di un tragico schianto in moto nella mattinata di oggi all’altezza di una rotatoria di Nuoro.

Il centauro, dopo aver perso il controllo della due ruote, è finito contro un muretto. I soccorsi, giunti sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è sopraggiunto il decesso per le gravissime lesioni riportate.

Nuoro, 21enne si schianta in moto e muore: secondo incidente mortale in pochi giorni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Si allunga la scia di sangue sulle strade. Nella mattinata di oggi, venerdì 6 gennaio, un ragazzo è morto a Nuoro in un incidente. Si tratta di Mohamed Attahir, 21enne di origini marocchine.

Il giovane si trovava alla guida della sua moto da cross e stava percorrendo in viale Murichessa. Improvvisamente, all’altezza del carcere di Badu e’ Carros, riporta la redazione de L’Unione Sarda, ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro un muro di una rotatoria.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118. L’equipe medica ha provato a rianimare il 21enne, poi caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Francesco del capoluogo di provincia sardo. Nonostante gli svariati tentativi dei medici, per Mohamed non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero nel nosocomio è spirato a causa dei gravi traumi riportati.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno condotto i rilievi di legge che dovranno chiarire le cause dello schianto costato la vita al giovane. Da determinare anche eventuali responsabilità. In tal senso, la Procura della Repubblica di Nuoro, riporta L’Unione Sarda, potrebbe stabilire ulteriori accertamenti.

Si tratta del secondo incidente mortale in pochi giorni nel capoluogo: nella serata di lunedì, un uomo di 80 anni era stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Funtana Buddia.