Nella serata di ieri, sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria una bambina è stata investita e uccisa da un’auto nei pressi dello svincolo di Bagnara Calabra.

06 gennaio 2023

Tragedia lungo l’autostrada: bambina di 10 anni travolta e uccisa da un’auto

Una bambina di soli 10 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto. Il dramma si è consumato nella serata di ieri lungo l’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria.

La bimba sembra sia scesa dall’auto su cui viaggiava insieme ai genitori, fermatasi perché rimasta in panne, ed è stata centrata in pieno da un’altra vettura. A nulla è servito il tempestivo intervento del personale medico del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.

Bagnara Calabra, bambina investita e uccisa da un’auto sull’A2: inutili i soccorsi

Nella serata di ieri, giovedì 5 gennaio, una bambina di 10 anni ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria nelle vicinanze dello svincolo di Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

La piccola, originaria del capoluogo di provincia calabrese, stava viaggiando a bordo di un’auto insieme ai genitori, quando la vettura avrebbe arrestato la marcia a causa di un guasto. Per cause ancora da determinare, scrivono alcune testate locali e la redazione di Fanpage, la bimba sarebbe scesa ed è stata investita da un’altra auto che transitava in quel momento sul tratto autostradale. Un urto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima.

All’equipe medica del 118, intervenuta sul luogo della tragedia dopo la segnalazione, difatti, non è rimasto altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Sul posto, riferiscono i colleghi di Fanpage, presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Palmi che si sono occupati dei rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Da chiarire anche il perché la bimba abbia lasciato l’abitacolo mentre la vettura era ferma.