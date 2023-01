Un uomo di 79 anni è morto ieri mattina mentre si trovava a caccia nei boschi di Forcella, frazione del comune di Carenno (Lecco). Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

05 gennaio 2023

Incidente durante la caccia: uomo cade e perde la vita

Era uscito per andare a caccia, come faceva di solito, ma è caduto a terra ed ha perso la vita. Questo il tragico destino di un uomo di 79 anni che è stato trovato morto ieri mattina a Forcella, frazione di Carenno (Lecco).

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, nei pressi del capanno di caccia dell’anziano, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Da determinare ancora le cause che hanno fatto finire al suolo la vittima: non si esclude che possa essere stato colto da un malore.

Carenno, cade e batte la testa mentre è a caccia: morto un ex dipendente comunale di 79 anni

Un uomo è stato trovato morto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 gennaio, nei boschi di Forcella, piccola frazione del comune di Carenno, in provincia di Lecco. Si tratta di Giacomo Rossi, 79enne ex dipendente comunale che abitava nella frazione di Boccio.

Stando a quanto appurato, secondo quanto scrivono le testate locali e la redazione de Il Giorno, Rossi era uscito per andare a caccia, ma nei pressi del suo capanno sarebbe caduto a terra, per cause ancora da accertare. Finendo al suolo, l’anziano avrebbe battuto violentemente la testa.

Sul luogo del drammatico episodio si sono recati i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino ed il personale medico del 118. Considerata la gravità della situazione, è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, per il 79enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo dichiararne la morte.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta, circostanza su cui stanno indagando i carabinieri, arrivati sul posto. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, scrive Il Giorno, anche quella di un possibile malore che avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla vittima.

Sconforto e dolore per l’intera comunità della frazione Boccio, dove il pensionato era molto conosciuto e stimato.