Nella notte tra lunedì e martedì a Roma, una donna di 90 anni e la figlia sono state trovate morte all’interno di un appartamento: disposta l’autopsia sulle salme.

Di Marco Spartà

04 gennaio 2023

Madre e figlia morte in un appartamento: è giallo

Due donne, madre e figlia rispettivamente di 90 e 57 anni, sono state trovate morte in una casa di Roma, sita nel quartiere di San Basilio, nella notte tra lunedì e martedì. L’allarme è scattato quando le figlie della 57enne non riuscivano a mettersi in contatto con nonna e madre.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato che, entrati nell’abitazione, hanno rinvenuto i cadaveri delle due donne. Ora si indaga per capire le cause della morte.

Roma, madre e figlia trovate prive di vita in casa: indagini in corso sulle cause

Un vero e proprio dramma quello consumatosi nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio a Roma, nel quartiere San Basilio, dove due donne sono state trovate morte in un appartamento in via Fabriano. Si tratta di Carmela Aquilani, di 90 anni, e della figlia 57enne Augusta Grimandi.

Tutto è partito quando le due figlie di Augusta hanno provato a chiamare madre e nonna, ma considerate le mancate risposte al telefono, hanno deciso di avvisare le forze dell’ordine spiegando l’accaduto. A quel punto, riferisce Roma Today, è partita la macchina dei soccorsi con l’arrivo presso l’abitazione dei vigili del fuoco e le volanti della Polizia di Stato.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso ritrovandosi davanti la macabra scena: i corpi delle due donne ormai senza vita. Vano ogni tentativo di rianimazione. Sono scattate, dunque, le indagini degli agenti della Polizia che dovranno stabilire come siano decedute le due donne. Tra le ipotesi, scrive Roma Today, pare che ci sia quella di un decesso in contemporanea: forse per un malore. Sui corpi non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

A far luce sul drammatico episodio potrebbero essere i risultati dell’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore su disposizione dell’autorità giudiziaria.