Francesca Fialdini ha deciso di inaugurare il 2023 in un modo particolare, la conduttrice Rai ha attirato l’attenzione con un gesto che non è passato inosservato.

Francesca Fialdini, una carriera ricca di successi

La carriera di Francesca Fialdini inizia presso la redazione Esteri di Radio Vaticano nel lontano 2004, l’anno seguente e fino al 2013 è conduttrice ed inviata del programma A sua immagine in onda su Rai 1, la sua carriera è stata ricca di collaborazioni molto importanti sempre sulle reti nazionali, difatti è una delle conduttrici più longeve in assoluto.

Sulla vita privata della conduttrice non si sa molto dal momento che tiene particolarmente alla sua privacy, Dagospia nel 2020 ha spoilerato una possibile relazione con Milo Brunetti, un’odontoiatra di Lecce ma la Fialdini non ha mai confermato o smentito il nome di questa persona, ha solo detto che il suo lui vive lontano e che non sa se sia fidanzata o meno, l’unica cosa certa è che i due stanno bene insieme e questo le basta.

La foto non è passata inosservata, che diavoletta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

“Quindi buon inizio”, è questo l’augurio di Francesca Fialdini su Instagram. La conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha fatto decisamente scalpore dal momento che si è mostrata in un contesto decisamente inusuale.

Francesca indossa un abito in stile anni 50, i capelli acconciati esattamente come quel periodo così come il trucco marcato e ben visibile. Il sorriso smagliante ammalia i milioni di follower che la riempiono di complimenti.

Il gesto della conduttrice non è passato inosservato, maliziosamente con la mano fa le corna all’anno appena finito e al nuovo appena incominciato, i commenti impazzano sotto al post goliardico: “Sei una diavoletta” commenta qualcuno, “Con questo look sicuramente Sergio Leone ti avrebbe scritturata per il suo capolavoro “C’era una volta in America”, si complimenta qualche altro.

Di certo la bella e brava Francesca ha colpito ed affondato i 193.000 follower che ogni giorno la seguono con interesse sincero, d’altronde la conduttrice tiene particolarmente ai suoi amici virtuali che ogni giorno ragguaglia sui suoi progetti anche futuri.