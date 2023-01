Un incidente stradale, verificatosi ieri sera a Montebelluna (Treviso), è costato la vita ad un uomo di 79 anni: la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri.

Di Marco Spartà

04 gennaio 2023

Incidente mortale in serata: la vittima è un uomo di 79 anni

Ennesimo incidente mortale sulle strade del nostro Paese. Il drammatico sinistro nella serata di ieri a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita terminando con la propria auto in un canale.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo, ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Non è escluso che l’anziano possa essere stato colto da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura, poi terminata fuori strada.

Montebelluna, Mercedes esce di strada e finisce in un canale: morto il conducente di 79 anni

Un uomo di 79 anni, di cui non si conoscono le generalità, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 3 gennaio, a Montebelluna, centro della provincia di Treviso.

L’anziano stava percorrendo via Foresto alla guida della sua auto, una Mercedes classe A. Improvvisamente, scrive Il Gazzettino, avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, è uscita dalla sede stradale finendo in un canale di scolo a bordo della carreggiata, dove ha centrato un muro in cemento.

Dopo l’impatto, sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno lavorato a lungo per recuperare l’auto ed estrarre il conducente dall’abitacolo, poi affidato ai sanitari che non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Saranno i carabinieri, occupatisi dei rilievi e degli accertamenti, ora a determinare la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al 79enne. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce la redazione de Il Gazzettino, è quella secondo la quale l’anziano possa essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida prima di finire fuori strada.