Una giornalista di 42 anni è stata trovata morta all’interno della casa dove abitava a Jesolo, in provincia di Venezia. A stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia.

Di Marco Spartà

03 gennaio 2023

Dramma in un’abitazione: donna di 42 anni trovata priva di vita

Non rispondeva più alle chiamate della famiglia ormai da giorni ed è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Questo il dramma consumatosi nella giornata di venerdì scorso a Jesolo, in provincia di Venezia.

A trovare il cadavere della donna di 42 anni sono stati i carabinieri, precipitatisi presso l’appartamento dopo la segnalazione dei familiari. Ora gli stessi militari dell’Arma stanno conducendo le indagini che dovranno stabilire le cause della morte.

Jesolo, non risponde alle chiamate della famiglia: giornalista trovata morta in casa

Silvia Dallafior, giornalista 42enne residente nella provincia di Trento, è stata trovata morta. La tragedia venerdì scorso, 30 dicembre, a Jesolo (Venezia), dove si era trasferita da poco per alcuni problemi di salute sotto consiglio del medico.

L’allarme è scattato quando alcuni familiari, preoccupati per le mancate risposte al telefono della 42enne, riporta la redazione de Il Gazzettino, hanno chiamato i carabinieri temendo fosse successo qualcosa di grave. Purtroppo, i timori iniziali si sono rivelati fondati: i militari dell’Arma ed i soccorritori del 118 hanno raggiunto l’appartamento, sito in via Bafile, trovando la giornalista priva di vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Il cadavere della 42enne, secondo i primi riscontri, riferisce Il Gazzettino, non presentava segni di violenza e pare che la morte sia stata provocata da un malore improvviso che avrebbe colto la donna mentre si trovava in casa. L’autorità giudiziaria, per determinare con certezza le cause del decesso, ha stabilito l’esame autoptico sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale. All’esito dell’autopsia, l’autorità giudiziaria darà il nullaosta per la restituzione della salma alla famiglia che potrà procedere con le esequie.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che mantengono il più stretto riserbo tanto che la notizia del decesso si è diffusa solo ieri a distanza di giorni dalla tragedia.