Un giovane di circa 30 anni è morto stamane alla stazione metropolitana Corvetto di Milano: si ipotizza possa essere stato stroncato da un malore improvviso.

Di Marco Spartà

03 gennaio 2023

Giovane si accascia e muore alla stazione metro: tragedia in mattinata

Tragedia nella mattinata di oggi alla stazione metropolitana Corvetto di Milano, dove un ragazzo di circa 30 anni è morto improvvisamente dopo essersi accasciato al suolo sotto gli occhi dei numerosi pendolari presenti.

Proprio quest’ultimi hanno chiamato il numero unico per le emergenze. I sanitari del 118, giunti presso la stazione, non hanno potuto far nulla per il 30enne. Intervenuti anche gli agenti della Polizia per tutti gli accertamenti sull’accaduto.

Milano, si sente male alla stazione di Corvetto: clochard 30enne muore sotto gli occhi dei viaggiatori

Questa mattina, martedì 3 gennaio, un ragazzo è deceduto alla stazione metropolitana Corvetto di Milano. Si tratterebbe di un senzatetto di circa 30 anni che da tempo trovava riparo in stazione.

Dalle prime informazioni sull’accaduto, apprese dalla redazione di Milano Today, il giovane, mentre si stava recando presso la fermata, si è accasciato improvvisamente al suolo privo di sensi. I viaggiatori presenti, assistendo al drammatico episodio, hanno subito lanciato l’allarme.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione e successivamente hanno trasportato il giovane, rinvenuto sulle scale con del sangue alla bocca, presso il Policlinico del capoluogo lombardo. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto strapparlo alla morte: poco dopo è stato constatato il decesso.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno condotto i rilievi per stabilire la dinamica della tragedia. Dai primissimi riscontri, scrive Milano Today, pare che il giovane sia deceduto per un malore: sul corpo, difatti, non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Gli agenti avrebbero ritrovato in corso Lodi anche una scia di sangue: l’ipotesi è che la vittima possa essersi sentita male prima di arrivare in stazione, dove poi avrebbe provato a chiedere aiuto.

Non è escluso che l’autorità giudiziaria possa stabilire l’esame autoptico in modo da accertare la causa della morte.