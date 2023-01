Alba Parietti, criticata per la FOTO in costume: la risposta al veleno fa tacere gli haters

Alba Parietti si difende con le unghie e con i denti dagli haters, la showgirl non ci sta e sfoggia sempre e comunque il suo fisico mozzafiato.

Alba Parietti, la foto in costume fa discutere

La bella e spumeggiante Alba Parietti si trova a Courmayeur, una splendida località sciistica, scelta dalla showgirl per trascorrere le festività natalizie con il suo nuovo compagno, Fabio Adami. Tra qualche sciata e diverse escursioni sulla neve, Alba ha deciso anche di rilassarsi in una spa concedendosi momenti di relax in una meravigliosa jacuzzi.

Alba mostra spesso la sua quotidianità, anche durante le feste natalizie ha postato sul suo profilo Instagram una casa extra lussuosa, scelta per accogliere il 2023. Per l’occasione ha deciso di postare una sua foto in costume ed un lunghissimo messaggio che fa da cornice allo scatto.

L’attrice ha 61 anni, il suo fisico è ancora prestante e sodo ragion per cui ha voluto autocelebrarsi: “Sono anni che mi sento definire , come se fossi uno strano animale , in realtà strana lo sono , animale anche in trasformazione e con stupore più camaleontica di quanto io stessa avrei potuto supporre. Io sono cresciuta con una madre è un nonno pittori, artisti esteti , eclettici e fantasiosi. Ciò che più mi importa è dare sempre il massimo a me stessa e a chi amo”, esordisce sul suo profilo seguito da 485.000 follower.

La showgirl fa tacere i leoni da tastiera, una risposta al veleno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Lo scatto la ritrae a bordo della jacuzzi, le gambe snelle e chilometriche incrociate ed il sorriso smagliante, purtroppo però lo scatto non è piaciuto a tutti ed una pioggia di insulti hanno fatto infuriare Alba che come sempre, si difende con le unghie e con i denti.

“Vorrei vedere come sei davvero al mattino senza filtri appena scesa dal letto e poi ne riparliamo”, commenta un leone da tastiera.

La risposta tagliente e pungente non tarda ad arrivare, agguerrita come sempre, Alba si difende e scrive: “Secondo l’uomo che mi ama e vive con me il mattino è il mio momento migliore. E non è il solo a dirlo, guarda un po’ che delusione“.

Naturalmente ci sono anche milioni di commenti positivi, Alba è una donna bellissima che sfoggia un fisico mozzafiato, possiamo tranquillamente affermare che il tempo con lei è stato molto galantuomo.