Amadeus, scivolone a “luci rosse” in diretta: il gesto volgare sconvolge tutti

Che scivolone, Amadeus ha davvero toppato, questa volta il gesto volgare a “luci rosse” è troppo per chiunque.

Amadeus, pronto per il Festival di Sanremo 2023

Da alcuni anni a questa parte Amadeus è il volto del Festival di Sanremo nonché direttore artistico, poco prima di Natale sono stati resi nota i nomi dei cantanti (big) in gara e da quello che si è letto, ne vedremo delle belle. Quest’anno il Festival della canzone italiana andrà in onda a febbraio, da martedì 7 a sabato 11, gli artisti in gara saranno 28 (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 canzoni inedite. Quest’anno tra i conduttori non ci sarà Fiorello il quale è stato sostituito da Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale) ed infine Francesca Ferragni (serata ancora da decidere).

Che scivolone all’Anno che verrà, il gesto volgare sconvolge tutti

Amadeus ha saputo conferire al Festival di Sanremo originalità ed innovazione, ed è per questo motivo che ogni anno la scelta ricade sulla sua professionalità. Il conduttore è anche protagonista di un altro appuntamento, l’Anno che verrà, in onda su Rai 1 la sera del 31 dicembre, a differenza degli altri anni, l’ultima edizione sta facendo parlare e non poco.

A quanto pare Amadeus ha commesso un passo falso, un gesto molto volgare che per alcuni minuti ha tramutato la trasmissione adatta anche ai bambini, un vero e proprio momento a luci rosse.

La scena è stata ripresa dalle telecamere e non è passata inosservata. Durante la diretta, la regia ha inquadrato il pubblico presente per divertirsi, ballare e cantare con gli ospiti, ad un certo punto è stato ripreso un uomo che ha mostrato un gesto molto volgare alla telecamera.

La pagina ufficiale di Trash Italiano ha condiviso il fatidico momento che è diventato virale in pochissimi minuti.

MA SU RAI 1 ☠️ pic.twitter.com/qpHTH1E30N — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2023

In pochi secondi il cameramen ha inquadrato altrove ma il gesto ha lasciato il segno, una serata spensierata e ricca di gioia si è trasformata in un momento da dimenticare a causa della goliardia di un uomo che non ha saputo controllare la sua euforia.