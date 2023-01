Francesca Vecchioni racconta quando ha detto al papà di essere fidanzata con una donna. Il cantautore ha risposto così. Ecco le sue parole

Francesca Vecchioni è la figlia 47enne del noto cantautore Roberto. Di lei si sa poco, insieme al padre, non fa parte di una famiglia avvezza al gossip ma negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione dei media per il tema della diversità. Francesca che si impegna da tempo a promuovere la cultura dell’inclusione nei media attraverso l’associazione Diversity, di cui è presidente, ha raccontato del suo coming out con Vecchioni.

Un racconto che la donna ha affidato al Corriere della Sera al quale ha raccontato di aver avuto le idee chiare fin da giovane. In adolescenza non aveva mai detto nulla al padre della sua vita sentimentale. “Non volevo mentire e quindi omettevo” ha specificato. Poi un episodio fece uscire tutto fuori. Il padre come la prese? La reazione è stata del tutto inaspettata.

Francesca Vecchioni, racconta la reazione di papà Roberto

Come ha reagito Roberto Vecchioni quando la figlia ha fatto coming out? Un giorno che lei non dimenticherà mai e che ha raccontato alle colonne del Corriere della Sera. “Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo” ha rivelato la donna. Ecco allora che il cantautore si allarmò pensando che il suo fidanzato fosse un poco di buono o che in ogni caso ci fosse qualcosa che la figlia non voleva rivelare.

Ecco allora che in quel momento Francesca si decise a dire tutta la verità, in modo diretto, tutta d’un fiato. “È che non sto con un uomo, papà, sto con una donna!”. Vecchioni rimase in silenzio per un attimo, ma poi la risposta rincuorò e fece sorridere la figlia: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!”.

Insomma una reazione del tutto inaspettata ed emblematica considerando anche i tempi. Francesca si è anche sposata e dalla sua compagna Alessandra Brogno, dalla quale poi si è separata, ha avuto due figlie. Per fortuna per le due donne nessuna problematica per la separazione. Il sindaco di Milano dove entrambe risiedono e dove sono nate le due bambine ha riconosciuto lo stato di fatto senza la necessità di dover ricorrere ad un giudice.