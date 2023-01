Maurizio Battista pieno di rabbia si sfoga su Facebook. La situazione che si è creata gli porta molto dolore e così è giunto ad una drastica decisione

Maurizio Battista, il celebre comico romano, cede alla tentazione dello sfogo sui social e qui racconta ai suoi fan quello che sta avvenendo nella sua vita privata. Un momento delicato e non piacevole quello che l’artista, separato dalla compagna, Alessandra Moretti, sta affrontando.

Il comico nel corso delle festività natalizie si è confessato, o meglio sfogato su Facebook, raccontando di non riuscire a vedere la figlia da diverso tempo, oltre due settimane accusando la sua ex compagna di non rispettare gli impegni presi con l’affido condiviso e per questo anticipa un ricorso legale. Ma c’è di più: ferito e amareggiato, lancia un appello a tutte le famiglie con bambini. Quello che vuole fare è un gesto emblematico.

Maurizio Battista e l’appello sui social: “E’ il regalo della befana”

Maurizio Battista denuncia su Facebook di non riuscire a vedere la “signoria Anna”, la piccola nata dalla relazione con la sua ex compagna, molto più giovane di lui. Uno sfogo lunghissimo quello che il comico romano affida al social in blu che, mosso dalla rabbia per la situazione che si è venuta a creare, lancia un annuncio: regala la cameretta che aveva preso per la sua Anna.

“Gli sviluppi mi costringono a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma”. Queste alcune delle parole usate in modo ironico e pungente per comunicare a tutti l’intenzione di regalare la cameretta della figlia. Un “fallimento”, l’ennesimo lo descrive Battista, augurandosi però che qualche bambino ne possa godere: “E’ il regalo della befana di zio Maurizio” dice a tutti.

Battista ammette di essersi illuso pensando che in quella cameretta potesse dormire la sua bambina ma non è andata così. E proprio perché non riesce a vederla vuota, ha deciso di regalarla. Per lui una pioggia di commenti di incoraggiamento e di sostegno, molti dei quali lo invitano a non demordere. “Non regalare la cameretta della bambina – gli dice un fan – devi essere più positivo. Molto presto riabbracci la tua bambina”.

