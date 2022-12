Scompare e lo ritrovano in queste condizioni, sconvolto il pubblico di Chi l’ha visto

E’ scomparso nel nulla e lo ritrovano dopo un po’, Federica Sciarelli così come il pubblico di Chi l’ha visto sono senza parole.

Chi l’ha visto, il noto programma che aiuta chi è in difficoltà

Il noto programma Chi l’ha visto? Da diversi anni viene trasmesso su Rai 3, inizialmente condotto da Donatella Raffai e successivamente da Federica Sciarelli, negli anni si è creato un gruppo affiatato non solo per quanto concerne il lavoro della redazione ma anche per il pubblico in studio e a casa. La partecipazione è sempre molto attiva, specie nell’aiutare le persone in difficoltà, spesso e volentieri c’è qualche colpo di scena come in questo caso, il protagonista Pietro ha davvero esagerato lasciando tutti, giornalista compresa senza parole. Scopriamo insieme cos’è successo.

La storia di Pietro che ha emulato Il fu Mattia Pascal ( per certi versi)

Volendo tracciare a grandi linee la storia di Pietro possiamo dire che per certi versi si è ispirato al celebre romanzo di Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, dove Mattia per l’appunto si ritrova intrigato in una strana vicenda e decide di cavalcare il momento per scomparire nel nulla. Questo romanzo è una pietra miliare della letteratura italiana e sicuramente avete avuto modo di studiarlo in a scuola o leggerlo per le vacanze, ragion per cui in questo contesto soffermiamoci sulla vicenda di Pietro.

La moglie del protagonista è Katia che chiama Chi l’ha Visto per cercare suo marito Pietro, scomparso nel nulla. La redazione si mobilita con post, ricerche ed interviste e la stessa Federica Sciarelli ne parla più e più volte in trasmissione.

A quanto pare Pietro era scomparso nel nulla durante un’escursione in montagna lo scorso 8 giugno, dopo numerose ricerche accade l’incredibile, Pietro è vivo ma è scappato ed è stato rintracciato tramite un avvisamento.

Dopo la diffusione della notizia è Pietro che ha contattato la redazione di Chi l’ha visto per raccontare quanto fosse successo, in pratica l’uomo, scomparendo dalla circolazione ha pensato di preservare la famiglia da alcuni problemi finanziari che aveva creato e di cui la moglie era all’oscuro, così facendo ha anche sperato che Katia si facesse una vita con un uomo che la meritasse davvero ma il suo piano non è stato per niente efficace.

Katia ed i suoi figli hanno sofferto e stanno soffrendo per le sue scelte scellerate, in diretta Federica Sciarelli è allibita così come il pubblico e la moglie Katia, che continua a ripetere: “Questo non è amore”.