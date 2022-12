“Paolo Bonolis è morto”, “Maria De Filippi è morta”: la vergognosa tendenza che spopola su Tik Tok

Uno scherzo, se così possiamo definirlo, di poco gusto che vede protagonisti Paolo Bonolis, Maria De Filippi ma anche altri personaggi famosi.

Una società che vive di social

Talvolta, per quanto l’evoluzione sia andata avanti nei secoli, dobbiamo soffermarci sull’involuzione che cammina parallelamente al progresso. Albert Einstein, qualche anno fa ci aveva avvisati: “temo quel giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità”, possiamo tranquillamente affermare che quel giorno è arrivato da un pezzo.

Per quanto i social siano importanti e demonizzarli facendo di tutt’erba un fascio non è di certo la nostra intenzione, è giusto focalizzarci su quello che di brutto sta accadendo in queste ore sulla famosissima piattaforma cinese di Tik Tok, dove per un indegno trend stanno morendo (per finta) tantissimi personaggi dello spettacolo.

Il trend vergognoso su Tik Tok

Tik Tok è una piattaforma dove è possibile condividere numerosi contenuti al giorno, video, per la maggiore e talvolta anche live, dove i titoker più o meno famosi, comunicano le loro idee con il mondo. Ognuno utilizza questo social come meglio crede, c’è chi balla, chi canta, chi lascia un messaggio, chi si sofferma su una particolare fattispecie.

Naturalmente la maggior parte dei video pubblicati in rete trattano argomenti importanti e di interesse più o meno comune, altri però sono letteralmente scadenti e di poco gusto. Grazie a FQMagazine è stato notato da una stragrande maggioranza di lettori, una tendenza alquanto squallida.

Alcuni utenti, per diletto, hanno comunicato ad amici e familiari che un determinato personaggio famoso, come Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Renato Zero etc. è morto in modo tragico per ridere delle loro reazioni.

“Dico a mio nonno che è morto Massimo Ranieri”, dice qualcuno nei video postati in rete, “È morto Paolo Bonolis” scrive qualche altro con una bella faccina che si diverte di gusto. I like a questi video sono milioni, è possibile che nel 2023 ci si debba divertire in questo modo che non ha nulla di ironico ma solo tanto di triste? Speriamo che questo genere di moda possa essere valutata per quello che è, una brutta, bruttissima pagina dei social.