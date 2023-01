Un giovane operaio di 29 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri mentre lavorava all’interno di una fabbrica di Orvieto, in provincia di Terni. Disposta l’autopsia.

Di Marco Spartà

03 gennaio 2023

Tragedia mentre lavora in fabbrica: operaio 29enne stroncato da un malore

Si è accasciato sotto gli occhi dei colleghi mentre lavorava in fabbrica colto da un improvviso malore. È morto così un giovane operaio di 29 anni nel pomeriggio di ieri ad Orvieto, comune della provincia di Terni.

Presso l’azienda, avvertiti dai presenti, sono intervenuti gli operatori sanitari che, dopo svariati tentativi, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 29enne. Per stabilire con certezza le cause della morte è stata disposta l’autopsia sulla salma.

Orvieto, si accascia in fabbrica durante il turno di lavoro: morto operaio di 29 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un vero e proprio dramma quello verificatosi ieri pomeriggio, lunedì 2 gennaio, all’interno di un’azienda operante nel settore elettrico di Orvieto, in provincia di Terni, dove un operaio di 29 anni è deceduto improvvisamente.

Il giovane si trovava presso la fabbrica, sita nella zona di Bardano, per il turno di lavoro. Secondo quanto scrive la redazione de La Nazione, il 29enne si è sentito male e, pochi istanti dopo, è crollato al suolo sotto gli occhi attoniti dei colleghi che immediatamente hanno lanciato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza. Considerata la gravità della situazione, è stato fatto atterrare l’elisoccorso per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. I sanitari hanno avviato le manovre salvavita, ma ogni sforzo non ha avuto l’esito sperato: alla fine si sono dovuti arrendere constatandone il decesso.

Oltre ai soccorritori, presso l’azienda sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Orvieto per tutti gli accertamenti del caso.

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare la morte del 29enne. Secondo i primi accertamenti, scrivono i colleghi de La Nazione, potrebbe essersi trattato di un infarto improvviso. A stabilirlo saranno i risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma.