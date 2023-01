Chiara Ferragni non sa proprio farlo, il VIDEO del disastro toglie ogni dubbio: Fedez perde le speranze

Sembra strano ma Chiara Ferragni non sa farlo davvero, in un video la verità sconcertante sull’influencer più famosa al mondo.

Chiara Ferragni, una vita di successi

L’influencer Chiara Ferragni è una delle donne più conosciute al mondo, ha avviato la sua attività social diversi anni fa con il blog The Blonde Salad, con non pochi sacrifici ha saputo imporsi nel mondo della moda ed è riuscita (sgomitando parecchio) a costruirsi un posto tra le persone più influenti a livello internazionale. Donna, moglie (di Fedez) e mamma di successo, oggi Chiara vanta milioni di follower che la seguono con amore e sostegno ogni giorno.

L’influencer non riesce a farlo, il video ne è la conferma

Chiara Ferragni è un’icona di stile e di eleganza, con il tempo è riuscita a costruirsi un impero nel mondo della moda ed è diventata l’influencer più famosa al mondo grazie alla sua dolcezza, la sua simpatia ma anche la sua bravura.

Abbiamo imparato ad apprezzare Chiara per la sua sicurezza anche quando mostra il suo corpo in biancheria intima incurante dei giudizi della gente, su un aspetto però non è molto sicura di se, ovvero nel ballo ma soprattutto nel canto.

Diciamo che non è per niente un’ugola d’oro ma non si perde d’animo e ci prova costantemente nonostante i fallimenti. In uno degli ultimi video ha dimostrato non solo di essere stonata come una campana ma anche di non prendere mezza nota del brano intonato nella challenge con alcuni amici.

Il brano citato nel video è uno dei successi più grandi di Lady Gaga, Bad Romance, l’esibizione di Chiara è stata a dir poco divertente ma allo stesso tempo fallimentare. Appena l’influencer ha iniziato a cantare tutti hanno cominciato a ridere, compreso il marito Fedez.

Chiara ha cercato di portare fino in fondo la sua esibizione ma le risate si sono fatte spazio anche sul suo volto ed ha smesso dopo poco di provarci, tra acuti striduli e risate incontrollate, l’influencer non ha di certo brillato così come è abituata a fare da qualche anno a questa parte.