Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

03 gennaio 2023

Incidente stradale all’alba: grave il bilancio

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il bilancio è di un morto e di un ferito. Entrambi viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada schiantandosi contro un albero.

Dopo l’impatto, sul posto sono arrivati i soccorritori che nulla hanno potuto fare per l’uomo alla guida della vettura. Il passeggero, rimasto ferito non gravemente, è stato trasportato in ospedale dove ora si trova ricoverato. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Busto Arsizio, auto esce di strada e si schianta contro un albero: un morto ed un ferito

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba, martedì 3 gennaio, a Busto Arsizio, centro della provincia di Varese.

La vittima, secondo quanto riportano i colleghi della redazione di Milano Today, era alla guida di una vettura su cui viaggiava anche un uomo di 54 anni. Il veicolo, mentre percorreva viale Giovanni Boccaccio, ha improvvisamente sbandato ed è andato a schiantarsi contro un albero fuori dalla carreggiata. Un impatto molto violento.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto gli occupanti dall’abitacolo e li hanno affidati ai sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, sopraggiunto sul colpo. Il passeggero, invece, è rimasto ferito non gravemente e trasportato presso l’ospedale di Legnano.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica dell’incidente. Da quanto appurato sino ad ora, riferisce Milano Today, pare essersi trattato di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli in transito.