Finalmente c’è una novità, è possibile bloccare le chiamate indesiderate dei call center per sempre: ecco come fare.

Call center, le chiamate spam sono un vero problema

Avrai ricevuto sicuramente alcune chiamate dai call center più o meno insistenti, qualche volta ti avranno anche infastidito ed avrai imprecato in alcuni momenti della giornata. Per quanto il servizio possa risultare utile in alcune circostanze, in altre è davvero troppo da gestire come situazione, specie quando le telefonate diventano insistenti più volte al giorno.

Quando si risponde a numeri che non si conoscono, bisogna stare attenti visto e considerato che oltre ai call center potrebbero chiamarci anche dei truffatori che potrebbero recare danni non indifferenti dal punto di vista contrattuale ed economico. Oggi finalmente c’è la soluzione per bloccare le chiamate indesiderate, a quanto pare risulta essere anche definitiva per molteplici società.

Ecco il trucco per bloccare le chiamate indesiderate

Google ha annunciato un nuovo sistema di protezione per quanto concerne le chiamate spam o indesiderate, questo è supportato dalla sezione Voice del motore di ricerca. Questo servizio telefonico permette di mandare messaggi di testo o vocali, telefonare ed avere relazioni nazionali ed internazionali in brevissimo tempo solo per quelle persone che posseggono un account Google.

Grazie a questo sistema, qualora dovessero arrivare delle chiamate sospette, Google Voice individua la possibile telefonata spam ed avvisa chi lo utilizza al fine di lasciare libera scelta di rispondere o meno.

Specie per chi usa Androide come sistema operativo comparirà l’etichetta spam ad ogni chiamata sospetta, questo sistema funziona per la maggior parte delle società che in questo periodo di rincari in merito alla luce, il gas e l’energia, stanno chiamando tutta Italia anche più volte al giorno per finalizzare un contratto ex novo.

Tutti gli utenti che utilizzano Google Voice potranno notare l’etichetta spam in chiamata dal 13 gennaio prossimo, finalmente un valido aiuto contro le chiamate insistenti ricevute anche in momenti non proprio adatti. Sono già in milioni ad aver installato Google Voice al fine di limitare le chiamate continue ed insistenti dei call center.