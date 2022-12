Muore a 17 anni, era in giro con il suo monopattino: una tragedia

Davide Felix è morto mentre era in giro a bordo del suo monopattino, il ragazzo si è accasciato per terra ed ha esalato l’ultimo respiro.

La morte improvvisa di Davide Felix, aveva 17 anni

La tragedia si è consumata in pochissimi minuti, Davide Felix, 17 anni, ha perso la vita mentre guidava, come sempre, il suo monopattino. Il ragazzo viveva a Lecce, l’autopsia ha confermato che il giovane è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo. Molto probabilmente, Davide ha avuto un infarto fulminante, a nulla è valso il tempestivo intervento del 118, il 17enne è morto sul colpo. Da quello che si apprende, Davide era affetto da una malformazione cardiaca dalla nascita che non gli ha dato scampo.

Il giovane era amico di tutti, molto amato ed apprezzato, era tranquillo ed amava vivere, era felice di gioire delle piccole cose. Purtroppo il responso dell’esame autoptico non serve a mitigare il dolore lancinante di familiari ed amici, la fibrillazione atrio ventricolare è stata fatale in pochi istanti. La notizia è stata riportata da Il Quotidiano di Puglia.

Le esequie e la raccolta fondi

La fine del giovane lascia l’amaro in bocca, tante volte a bordo del suo monopattino aveva percorso via De Nicola a Castromediano, con quella caduta accidentale sono finiti sogni e speranze non solo di Davide, ragazzo brillante ed intelligente, ma anche della mamma, del papà e del fratello.

Il 17enne aveva molti hobby, amava ascoltare la musica, leggere, giocare a calcio e studiare, frequentava a classe 2 B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce.

Questa mattina si sono tenuti i solenni funerali, è stato un momento toccante dove gli amici lo hanno ricordato come un’anima bella, la piazzetta della Chiesa Mater Ecclesiale di Castromediano era gremita di persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta il ragazzo.

In centinaia hanno lasciato bigliettini commemorativi, fiori, candele ed hanno fatto volare palloncini bianchi, affinché la vicinanza dei presenti potesse raggiungere l’anima del ragazzo. Nel frattempo è stata aperta una raccolta fondi dall’associazione sportiva Sporting Lecce in favore della famiglia di Davide Felix, morto nel giorno della Vigilia di Natale.