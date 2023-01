Nel pomeriggio di ieri a Caiazzo, in provincia di Caserta, un ragazzo di soli 28 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore sul quale si trovava.

Di Marco Spartà

03 gennaio 2023

Dramma in una zona di campagna: ragazzo muore in un incidente

Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita mentre si stava recando presso il terreno di famiglia a Caiazzo, in provincia di Caserta. La vittima è rimasta schiacciata dal trattore sul quale si trovava, ribaltatosi improvvisamente durante il tragitto.

A nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso del 28enne. Troppo gravi le ferite riportate nel terrificante incidente su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

Caiazzo, trattore si ribalta in una stradina di campagna: Luca muore schiacciato a soli 28 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Si chiamava Luca Sangiovanni, il ragazzo di 28 anni deceduto in un incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 gennaio, a Caiazzo, piccolo centro della provincia di Caserta.

Stando a quanto appurato sino ad ora, come riferiscono alcune testate locali e la redazione de Il Corriere Adriatico, il giovane era alla guida di un trattore e si stava recando presso un terreno dell’azienda agricola di famiglia. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo, che trainava un carrello per il trasporto della legna, si è ribaltato lungo una stradina in discesa.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto il ragazzo da sotto il trattore e lo hanno affidato ai sanitari che hanno potuto solo appurarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

I carabinieri, accorsi sul posto, hanno provveduto agli accertamenti del caso che dovranno chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte di Luca si è subito diffusa in paese. Sotto choc l’intera comunità locale strettasi alla famiglia del 28enne, molto conosciuta in zona. Cordoglio, scrive Il Corriere Adriatico, anche da parte del primo cittadino di Caiazzo, Stefano Giaquinto che ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni.