Nella serata di ieri a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, un incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 62 anni. Grave una donna.

Di Marco Spartà

05 gennaio 2023

Incidente stradale sulla ex statale 38: un morto e un ferito grave

Incidente mortale nella serata di ieri a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. Due auto, condotte da un uomo di 62 anni e da una donna di 51, si sono scontrate frontalmente dopo che una delle due vetture ha provato a schivare un cervo.

Ad avere la peggio il 62enne, deceduto per le lesioni riportate nello schianto lungo la ex statale 38. Gravemente ferita, invece, l’altra conducente, trasportata in ospedale dai soccorsi giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Cosio Valtellino, scontro frontale tra due vetture: morto un 62enne, ferita gravemente una donna

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un morto ed un ferito grave. Questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, mercoledì 4 gennaio, sulla ex statale 38 nel territorio di Cosio Valtellino, centro della provincia di Sondrio. A perdere la vita un uomo di 62 anni, di cui non si conoscono le generalità.

Il 62enne era alla guida da un’auto che, riporta Leggo, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, condotta da una donna di 51 anni. I mezzi sarebbero entrati in collisione dopo che uno dei due avrebbe invaso la corsia opposta per evitare un cervo che avrebbe attraversato la carreggiata. L’animale è stato trovato morto vicino al punto d’impatto.

Subito dopo lo scontro, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Per la vittima, però, era ormai troppo tardi: i soccorsi hanno potuto solo dichiararne la morte. L’altra automobilista, rimasta ferita gravemente, scrivono i colleghi di Leggo, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata.

Ad occuparsi dei rilievi di legge e degli accertamenti gli agenti della Polizia Stradale di Sondrio ed i carabinieri. Non è ancora chiaro quale delle due auto abbia invaso la corsia di marcia opposta. Sotto sequestro i veicoli coinvolti per gli accertamenti del caso.