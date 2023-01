Un militare di 34 anni è deceduto questa mattina a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, in seguito ad un terribile incidente in moto lungo la provinciale 7.

Di Marco Spartà

05 gennaio 2023

Incidente in moto nella mattinata di oggi: la vittima è un giovane militare

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Un ragazzo di 34 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente in moto verificatosi stamane lungo la provinciale 7 a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone.

Il giovane, militare in servizio alla base usaf di Aviano, avrebbe perso il controllo della due ruote, all’altezza di una rotonda, e sarebbe finito sull’asfalto. Trasportato in ospedale, purtroppo, per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero.

Roveredo in Piano, perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: muore militare 34enne

Un ragazzo è morto in un tragico incidente stradale. È accaduto intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 5 gennaio, sulla provinciale 7 nel comune di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. La vittima è un militare americano di 34 anni che prestava servizio presso la base usaf di Aviano.

Il 34enne stava percorrendo la provinciale alla guida della sua moto, una Bmw naked. Per cause ancora da chiarire, nei pressi di una rotonda, scrive Il Gazzettino, avrebbe perso il controllo della due ruote ed è caduto finendo sull’asfalto. Un passante, vedendo il giovane al suolo, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del Sores 118. L’equipe medica ha attivato le manovre salvavita, poi ha caricato il centauro sull’ambulanza e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Qui, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita: poco più tardi il tragico epilogo con la morte del 34enne, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate.

I carabinieri hanno condotto i rilievi di legge per stabilire le cause del sinistro. Secondo i primi riscontri, riferisce de Il Gazzettino, alla base dell’incidente potrebbe esserci la fitta nebbia in zona.