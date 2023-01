Una giovane donna è morta questa mattina a Trento dopo essere stata travolta da un treno merci sui binari della stazione ferroviaria. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Di Marco Spartà

05 gennaio 2023

Travolta e uccisa da un treno merci: la vittima è una giovane donna

Nella mattinata di oggi a Trento, una giovane donna è morta dopo essere stata investita da un treno merci in transito lungo i binari della stazione ferroviaria che stava attraversando. La tragedia sotto gli occhi dei viaggiatori presenti in quel momento sulla banchina.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per strappare alla morte la donna. Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono a lavoro per stabilire la dinamica dell’investimento anche attraverso le testimonianze.

Trento, dramma alla stazione ferroviaria: giovane donna travolta e uccisa da un treno merci

Una giovane donna, di cui non sono state rese note le generalità, è stata travolta e uccisa da un treno. Il dramma nella mattinata di oggi, giovedì 5 gennaio, alla stazione ferroviaria di Trento.

Dalle prime informazioni, come riportano la stampa locale e la redazione de L’Adige, la donna avrebbe attraversato le rotaie quando è sopraggiunto un treno merci, diretto verso il Brennero. Il macchinista, nonostante abbia regolarmente rallentato per il transito in stazione, non è riuscito ad evitare l’impatto. Ad assistere all’investimento alcuni viaggiatori.

Presso la stazione ferroviaria sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. L’equipe medica del 118 ha provato a rianimare la vittima, ma tutto inutile. Alla fine si è dovuta arrendere dichiarandone la morte.

Alla Polizia Ferroviaria, accorsa sul luogo del dramma, il compito di indagare per stabilire la dinamica dei fatti. In tal senso, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Non è ancora, difatti, chiaro se si sia trattato di un gesto volontario da parte della donna o di un tragico incidente.

Inevitabili, riportano i colleghi della redazione de L’Adige, le ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi per vari convogli.