Hai bisogno di vendere le cose che non usi più? Usa quest’app per l’usato: comodissima e facile da usare.

Hai cose da buttare? Vendile su internet

Non sai più dove mettere i vestiti che non usi più? Vorresti liberartene ma sono in buone condizioni? Non buttarli. Esistono infatti app grazie alle quali i vecchi vestiti possono essere venduti comodamente da casa. Dare una nuova vita ai tuoi indumenti aiuterà l’ambiente ma soprattutto ti aiuterà a guadagnare soldi in modo semplice ed immediato.

Le app tramite le quali vendere online sono numerose e tutte più o meno intuitive. Oggi vi parliamo dunque di Wallapop, una delle piattaforme leader nel mercato dell’usato.

Wallapop: come funziona l’app per l’usato

Utilizzare Wallapop è molto semplice. Vi basterà infatti crearvi un account e pubblicare lì i vostri prodotti. Questa prima fase è la più delicata perché dovete trasmettere ai vostri possibili acquirenti una sensazione di affidabilità. Il consiglio è dunque quello di prendersi del tempo per creare il vostro profilo, così da assicurarvi di apparire all’esterno esattamente come vorreste.

A questo punto selezionate la categoria dell’oggetto che volete vendere e caricate le foto. È possibile aggiungerne fino a 10. A corredo dell’annuncio sarà necessario aggiungere titolo, descrizione, hashtag, prezzo e stato del prodotto. Una volta completata questa opzione vi basterà caricare il prodotto sulla piattaforma ed aspettare l’approvazione.

Gli acquirenti che si trovano vicini a voi (in base alla localizzaione da loro impostata) potranno vedere i prodotti e scegliere se acquistarli. Una volta espresso l’interesse per un prodotto, l’acquirente lo potrà pagare online e lo riceverà tramite spedizione o consegnato a mano, nel caso vi troviate nelle vicinanze. Esattamente come su Vinted, la spedizione è a carico dell’acquirente e vi sarà versata insieme al pagamento del prodotto.

Su Wallapop inoltre è possibile vendere numerosi tipi di oggetti come accessori, giochi per bambini, vecchi videogame, biciclette, elettrodomestici e prodotti fatti a mano. L’app blocca invece la vendita di prodotti sensibili quali medicinali di qualsiasi tipo, tabacco, alcool ed altri tipi di bevande, cibo e qualsiasi altro prodotto che inneggi alla violenza o abbia un contenuto di tipo sessuale.