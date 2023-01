Ieri a Suzzara, in provincia di Mantova, un uomo di 39 anni, che era scomparso da circa una settimana, è stato trovato privo di vita all’interno della sua auto.

Di Marco Spartà

06 gennaio 2023

Macabra scoperta in un parcheggio: uomo trovato morto in auto

Non si avevano più sue notizie da giorni, poi il tragico epilogo con il ritrovamento del cadavere all’interno della sua auto. È la tragedia che si è consumata nella giornata di ieri a Suzzara, in provincia di Mantova, dove un uomo di 39 anni è stato trovato morto in un parcheggio.

Le indagini per stabilire le cause della morte del 39enne, scomparso lo scorso 31 dicembre, sono ora affidate ai carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una probabile overdose.

Suzzara, 39enne scomparso da quasi una settimana: trovato senza vita nella sua auto

Un uomo di 39 anni è stato trovato privo di vita nella giornata di ieri, giovedì 5 gennaio, a Suzzara, centro della provincia di Mantova.

Il cadavere, secondo quanto si legge su Brescia Today, è stato rinvenuto sui sedili posteriori dell’auto del 39enne, ferma all’interno di un parcheggio di via Lombardi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale medico del 118 ed i carabinieri. I pompieri hanno forzato la portiera del veicolo ed estratto l’uomo affidandolo ai sanitari che, a quel punto, hanno solo potuto dichiararne la morte che potrebbe essere sopraggiunta alcuni giorni prima del ritrovamento.

Scattate immediatamente le indagini dei militari dell’Arma che ora dovranno stabilire le cause del decesso e le ultime ore dell’uomo. Il 39enne era scomparso nel nulla lo scorso 31 dicembre, quando la moglie, non riuscendo più a contattarlo, si era rivolta ai carabinieri segnalando l’accaduto. Le ricerche, purtroppo, si sono concluse ieri nel peggiore dei modi.

L’autorità giudiziaria nelle prossime ore potrebbe disporre l’esame autoptico che potrebbe far maggior chiarezza sui fatti. Ad ora la pista più accreditata, secondo quanto scrive Brescia Today, sarebbe quella di una morte sopraggiunta in seguito ad un’overdose.