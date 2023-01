Salvo Sottile piacevolmente sorpreso da Matano, l’annuncio in diretta: “Possiamo dirlo”

Salvo Sottile stenta a crederci, Matano lo ha annunciato in diretta e la cosa lo ha sorpreso piacevolmente. Ecco cos’è successo.

E’ successo durante La vita in diretta

Il conduttore de I Fatti Vostri ha partecipato al talk che si è tenuto durante la seconda parte de La vita in diretta, andata in onda il 3 gennaio 2022. Durante la trasmissione sono stati affrontati molteplici temi legati prevalentemente al mondo dello spettacolo, del gossip e tanto atro ancora. Alla fine della parentesi televisiva, Alberto Matano ha ricordato l’appuntamento con Salvo Sottile su Rai2 ed in questo momento le sue parole hanno sconvolto tutti, anche il collega che rimane a bocca aperta.

Cos’ha detto Matano a Salvo?

Alberto e Salvo oltre ad essere due colleghi sono degli amici di vecchia data, tra di loro c’è molto rispetto non solo lavorativo ma anche affettivo. Durante la trasmissione de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, lo stesso ha elogiato Salvo Sottile, sottolineando che il programma condotto da quest’ultimo (I Fatti vostri): “E’ il programma più seguito del secondo canale della Rai, possiamo dirlo”. Un complimento inaspettato che ha spiazzato Salvo, sicuramente gradito vista la profonda stima che si è instaurata tra i due conduttori. Sottile ha poi ringraziato l’amico al quale si sono uniti i complimenti anche degli ospiti presenti, Anna Pettinelli, Emma D’Aquino e Rosanna Cancellieri. Senza dubbio, Salvo è un giornalista molto professionale, nel tempo ha dato modo di instaurare con il pubblico a casa un bel rapporto di reciproca fiducia.

Oltre al programma I Fatti Vostri, anche Matano con la sua La vita in diretta è seguitissimo ogni giorno, l’affetto del pubblico è uno stimolo per il giornalista a fare sempre di più e sempre meglio. Il programma è uno dei più seguiti del palinsesto Rai, nei giorni scorsi, ad esempio, sono stati raggiunti 2milioni d 600 di telespettatori, considerando che siamo all’inizio dell’anno, il risultato raggiunto è davvero ottimo. Nonostante la competizione con Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque, Matano è molto apprezzato per la sua professionalità e la sua empatia con gli ospiti.