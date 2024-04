Re Carlo, la prima uscita in pubblico dopo la diagnosi di tumore: Kate e William assenti

Dopo la diagnosi di tumore, Re Carlo è apparso per la prima volta in pubblico in occasione di un evento ufficiale, al quale sono mancati invece Kate e William. Scopriamo tutti i dettagli del retroscena.

La Royal Family sta attraversando un momento nero per via dei problemi di salute di Re Carlo e Kate Middleton. Entrambi si sono ammalati a inizio anno: operati per una strana coincidenza durante lo stesso periodo, i reali hanno scoperto il terribile esito.

Ricoverati presso il London Clinic, Kate è stata operata all’addome, mentre Carlo alla prostata: nell’ambito degli interventi sono emersi i carcinomi, di cui però non è stata svelata la tipologia. Il Sovrano e la Duchessa si stanno sottoponendo alla chemioterapia: di recente, Carlo è riapparso in pubblico, ma senza il figlio maggiore e la nuora (scopri qui un retroscena clamoroso sul Sovrano).

Re Carlo, dopo la diagnosi di tumore arriva la prima uscita: i dettagli

Dopo settimane in cui non si è più mostrato in pubblico, Re Carlo ha fatto la sua primissima apparizione dopo la terribile diagnosi di tumore. Il Sovrano ha preso parte alla messa pasquale, che ogni anno si tiene presso la Cappella di San Giorgio. Al suo fianco immancabile la moglie Camilla, sua spalla in questo momento così difficile. Invece, non sono stati presenti William e Kate, cosa che non è passata inosservata.

Per quanto riguarda Carlo, il Sovrano si è mostrato sorridente, anche se suo volto è percepibile una grande stanchezza, com’è naturale che sia visto che si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia. Pallido e dimagrito, Carlo non si è fatto frenare dai problemi di salute, mettendosi in pista per rifarsi vedere dai suoi sudditi, preoccupatissimi in questo periodo per la sua salute e quella di Kate. La Middleton ha rincuorato tutti, con un recente video toccante in cui ha confessato lei stessa di avere un tumore, spegnendo così tutte le teorie del complotto, per le quali era perfino deceduta.

Re Carlo, la prima uscita in pubblico e quel commento dalla folla inaspettato

“Non si deve arrendere: deve lottare e vincere questa battaglia“, le parole da parte di una donna, tra la folla durante la prima apparizione di Carlo in pubblico, in occasione della Pasqua. Il Re non ha perso tempo, cogliendo il commento e facendo ironia.

Il Sovrano ha risposto come lui non prenda neanche ordini dalla moglie, ma soltanto da se stesso, sdrammatizzando così il momento difficile e dimostrando come nonostante tutto non perde il suo umorismo tagliente.