Kate Middleton, l’incontro con Carlo: cosa si sono detti

Durante il suo lungo ricovero, Kate Middleton ha incontrato Carlo, anche lui ritrovatosi sotto i ferri. Durante la loro permanenza al London Clinic, nuora e suocero hanno parlato di questo. Scopriamo cosa si sono detti.

La Royal Family sta passando un periodo davvero nero. Non solo Re Carlo si è ammalato di tumore, ma lo stesso epilogo è accaduto a Kate Middleton. L’inizio del 2024 è stato dei peggiori per la famiglia reale inglese, ritrovasi ad affrontare le terribili notizie sui suoi pilastri portanti. Tutto è partito da Kate Middleton, ritrovatasi sotto i ferri a metà gennaio per via di un’operazione all’addome misteriosa. Ricoverata per giorni presso il London Clinic, a raggiungerla è stato il Sovrano anche lui operato, ma alla prostata.

Durante questo intervento ha appresso di avere un tumore e lo stesso è accaduto alla Middleton. Mentre il Re ne ha dato subito comunicazione, Kate è invece sparita dai radar. Solo negli ultimi giorni è riapparsa con un video straziante in cui ha raccontato al mondo intero di essersi ammalata. Come nel caso del suocero, anche Kate ha appreso durante l’intervento di essere stata colpita da un carcinoma. In entrambi i casi non sono state diffuse informazioni sulla tipologia di tumore.

Kate Middleton, l’incontro con Carlo durante il ricovero: i dettagli

Entrambi ammalatisi di tumore, Kate Middleton e Re Carlo si sono incontrati durante i ricoveri presso il London Clinic, avvenuti a gennaio. In quei momenti così duri, i reali si sono dati man forte: il Sovrano avrebbe fatto incursione nella stanza della Middleton per darle un saluto, in quegli attimi di paura.

Secondo quanto diffuso dagli addetti della struttura, il Re avrebbe mostrato il suo lato più umano, facendo visita alla nuora per darle un po’ di supporto. Inoltre, i due avrebbero condiviso un pranzo in cui avrebbero parlato della fase delicata delle loro vite, che stanno entrambi attraversando per coincidenza, e come desiderano focalizzarsi totalmente sulla guarigione.

Kate Middleton, come sta: gli ultimi aggiornamenti

Le cose per Kate Middleton non sono affatto semplici. La reale sta passando il periodo più duro della sua esistenza. Ammalatasi di tumore, sta facendo di tutto pur di proteggere la sua splendida famiglia. Per questo ha tenuta segreta la terribile diagnosi, sparendo nel nulla.

Ma a fronte delle teorie del complotto sul suo conto, che la vedono perfino morta, Kate ha deciso di fare chiarezza in un video toccante. La Middleton ha raccontato lei stessa come sta e di aver scoperto del tumore. Visibilmente dimagrita in modo drastico, malgrado il pallore nei suoi occhi è emersa una grande forza e voglia di farcela. Il video con il drammatico annuncio ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti senza fiato.