Kate Middleton e il cancro, la decisione del principe William che sorprende tutti

Kate Middleton e il cancro: William ha preso la sua decisione. Una mossa che significa molto. Tutti i dettagli sulla vicenda

Dopo settimane e settimane di silenzio e tante idee e supposizioni lanciate dai complottisti, ed un tentativo di minaccia, finalmente è lei, la diretta interessata a parlare. Kate Middleton attraverso un video lanciato sui profili ufficiali di Kensington Palace ha annunciato nelle scorse ore di avere un tumore e si essere in cura. La principessa si sta sottoponendo ad un percorso di chemioterapia preventiva.

Ha ringraziato tutti per il sostegno, spiegando che non sono stati mesi facili per lei e la sua famiglia. Ho dovuto trovare il modo di spiegare il tutto ai suoi bambini ma ora si sente forte ed è pronta a combattere per ritornare quanto prima al suo lavoro, che ama molto. Ora però ha bisogno di tempo per curarsi. Nel suo discorso il ringraziamento anche a William, suo marito, che più di tutti gli è stato vicino.

I messaggi di vicinanza per Kate

Le reazioni di shock e sgomento per la notizia del cancro di Kate, dopo quello diagnosticato anche al Re Carlo, sono state unanime in tutto il mondo. Anche il reverendo David Hoyle dell’abbazia di Westminster, dove Kate e William si sono sposati nel 2011, ha mandato un messaggio di sostegno per la principessa in cui si augura che tutto l’amore che la circonda possa sostenerla e che “trovi nuova speranza nelle preghiere che offriamo”.

Re Carlo in persona ha mandato un messaggio pubblico a Kate sottolineando che è fiero di lei per come sta affrontando questo percorso, con grande coraggio e tenacia. E chi più di lui (che sta seguendo un ciclo di chemioterapia) può capirla in questo momento. E William? Fonti vicine al Palazzo dicono che ha fatto un gesto veramente bello per sua moglie.

William, cosa ha deciso di fare per Kate

Il Principe William pare che abbia sospeso tutti i suoi impegni pubblici per restare accanto a sua moglie Kate. A dirlo a Sky News fonti vicine ai Principi del Galles. William ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e di riprendere gli impegni ufficiali dopo le vacanze di Pasqua. Proprio lui, si legge sempre in queste indiscrezioni, pare abbia subito una “incredibile frustrazione” rispetto a tutte le illazioni che sono circolate in rete sulle condizioni di salute della moglie che sono “sfuggite ad ogni controllo”.