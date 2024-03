Trovato morto in casa con un coltello conficcato nel petto: indagano i carabinieri

Un uomo di 87 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione di Carmiano, in provincia di Lecce. In corso le indagini.

Riverso al suolo, ormai senza vita e con un coltello conficcato all’altezza del cuore. È stato trovato così un uomo di 87 anni nella mattinata di oggi all’interno della sua abitazione di Carmiano, centro della provincia di Lecce.

Scattato l’allarme, presso l’appartamento sono arrivati un equipaggio del 118 ed i carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che appurare la morte dell’anziano, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per stabilire cosa sia accaduto all’interno della casa. Al momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario: l’87enne si sarebbe tolto la vita subito dopo una lite con la moglie.

Dramma a Carmiano, in provincia di Lecce, dove questa mattina, domenica 24 marzo, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione. Si tratta di Espedito Tornatora, di 87 anni.

Dopo l’allarme, sul posto, in via Montenotte, si sono precipitati lo staff medico del 118 ed i carabinieri della stazione locale che hanno rinvenuto, come riportano alcune testate locali tra cui la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, l’anziano riverso in cucina con un coltello conficcato nel petto, all’altezza del cuore. Non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. In casa in quel momento si trovava la moglie di Tornatora, sua coetanea e con problemi di deambulazione.

I militari dell’Arma, nell’immediato, hanno fatto scattare le indagini in modo da chiarire quanto sia avvenuto all’interno dell’appartamento. Sin dai primi momenti, gli investigatori hanno escluso la pista dell’omicidio. L’ipotesi è quella di un atto volontario: l’87enne sembra che si sia tolto la vita con un coltello da cucina, al culmine di una discussione con la coniuge.

Disposta l’autopsia

Per far luce sulla drammatica vicenda, i carabinieri hanno ascoltato la moglie ed alcuni familiari di Tornatora che vivono nella stessa palazzina di via Montenotte. Sembra da quanto appurato, che la lite tra marito e moglie fosse legata a motivi sanitari.

Intanto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma, che verrà eseguito nei prossimi giorni e potrebbe fornire maggiori risposte sul caso.