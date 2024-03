Richiamati diversi lotti di prodotto per presenza di sostanze vietate, i dettagli

Ci sono diverse segnalazioni che riguardano dei richiami alimentari dello stesso prodotto, cosa deve fare chi lo ha appena acquistato.

La presenza di componenti ritenute potenzialmente nocive tra gli ingredienti utilizzati ha spinto il nostro Ministero della Salute ad intervenire bloccando la vendita di alcuni lotti di un preciso prodotto. Questo è avvenuto nel pieno rispetto di quelle che sono le norme di sicurezza previste in ambito di sicurezza alimentare.

Queste regole hanno validità su tutto il territorio italiano ed anche su quello internazionale comunitario. A concepirle è stata infatti a suo tempo la Commissione Europea per tutti gli Stati membri della UE. Ed anche quando vige il semplice sospetto che un articolo alimentare possa causare degli inconvenienti alla salute dei consumatori, vengono messi in atto provvedimenti come il richiamo alimentare.

Una cosa che è avvenuta proprio in questa situazione. Dal portale web ufficiale del Ministero possiamo apprendere tutte quelle che sono le informazioni utili per il riconoscimento del prodotto in questione. Risultano esserci svariati lotti sottoposti a divieto di vendita istantaneo.

Ed i consumatori che abbiano eventualmente acquistato lo stesso nel corso degli ultimi giorni sono invitati a controllare i dati riportati di seguito. Nel caso in cui dovessero coincidere, si richiede di riconsegnare il tutto al punto vendita di riferimento. Cosa che può essere fatta anche senza mostrare lo scontrino ottenuto all’acquisto, visto che si parla di una situazione urgente.

Richiamo alimentare di oggi, che cosa è importante sapere

Il richiamo alimentare che ha validità a tutt’oggi riguarda le patatine Jack&Jill, presenti in vendita con gusti e confezioni diversi. All’interno di tutti quanti gli esemplari originariamente messi in commercio si trova uno specifico additivo considerato non idoneo al consumo ed anche potenzialmente nocivo.

Tale additivo è stato segnalato come “non ammesso”. Il produttore è la Universal Robina Corporation, il cui stabilimento di produzione è ubicato a Quezon City, nelle Filippine. Il distributore per l’Italia di questo prodotto è la Fresh Tropical Srl by Jawad.

Sono tutti quanti i lotti delle patatine Jack&Jill ad essere coinvolti dal richiamo alimentare del Ministero della Salute. Quindi anche tutte le date di scadenza riportate rientrano nel novero di questo provvedimento. A scopo cautelativo dunque si invitano le persone che abbiano comprato di recente queste patatine a non procedere con il loro consumo.

Il Ministero della Salute informa che, entrando più nelle specifico della questione, i richiami interessano le patatine Jack&Jill con le seguenti denominazioni di vendita:

PH Chips J&J MrChips Nacho Cheese 50x110g;

J&J Piattos Nacho Pizza 50x85G;

PH Chips J&J Piattos Cheese 50x85G;

e PH Chips J&J Nova Country Cheddar 50x78g.

Qualche settimana fa c’era stato un provvedimento analogo per quanto riguarda Lidl, in merito alla presenza di un altro tipo di prodotto.